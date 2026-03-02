Paşinyan'dan Hamaney'e Taziye Mesajı

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ABD- İsrail saldırılarında hayatını kaybeden İran lideri Ali Hamaney için İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'a taziye mesajı gönderdi.

Ermenistan Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamaya göre Paşinyan, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'a taziye mesajı gönderdi.

İran'daki gelişmeleri büyük bir endişeyle takip ettiklerini belirten Paşinyan, İran'ın lider kadrosu ve vatandaşlarının can kayıpları nedeniyle taziyelerini iletti.

Paşinyan mesajında, Hamaney'in Erivan-Tahran ilişkilerinin "gelişimindeki kişisel rolünü" her zaman hatırlayacaklarını vurgulayarak, "Bu zor dönemde, Orta Doğu'da barış ve istikrarın en kısa sürede yeniden tesisini içtenlikle temenni ediyoruz. Bu vesileyle, size sabır ve güç, dost ve komşu İran halkına, barış ve metanet diliyorum." ifadesine yer verdi.

Öte yandan Ermenistan Dışişleri Bakanlığı açıklamasına göre, Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan da İranlı mevkidaşı Abbas Erakçi ile telefonda görüştü.

Mirzoyan, İran'da hayatını kaybedenlerin ailelerine taziyelerini iletirken gerilimin azaltılmasının ve çözümün barışçıl yollarla sağlanmasının önemine vurgu yaptı.

İki bakan ayrıca, insani meseleleri de ele aldı.