Paskalya'da Hüzün: Filistinli Hristiyanlar İbadetle Yetindi - Son Dakika
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Paskalya'da Hüzün: Filistinli Hristiyanlar İbadetle Yetindi

İsrail'in Gazze saldırıları nedeniyle Filistinli Hristiyanlar, Paskalya'yı sadece dualarla geçirdi.

20.04.2025 17:03
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İsrail'in Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü yoğun saldırılar ve bölgede yaşanan büyük insani kriz nedeniyle işgal altındaki Filistin topraklarında Hıristiyanlar Paskalya Bayramı'nı dualarla kutlamakla yetindi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki Filistinli Hristiyanlar, İsrail'in Gazze'ye saldırılarının sürdüğü ikinci Paskalya'yı da buruk bir şekilde sadece dualarla kutladı.

Kiliseler, İsrail'in Gazze'deki soykırımı nedeniyle tüm Paskalya kutlamalarını ve geçit törenlerini iptal ederek kutlamaları ayin ve dualarla sınırlandırdı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, Batı Şeria'nın güneyindeki Beytüllahim, Beyt Cala ve Beyt Sahur'daki kiliselerde Paskalya kutlandı ve ayinler yapıldı.

İsrail polisi, dünkü "Kutsal Cumartesi" kutlamalarında olduğu gibi Batı Şeria'daki Filistinli Hristiyanların, Paskalya kutlamaları için de Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesindeki Kıyamet Kilisesi'ne gitmesine izin vermedi.

"İsrail saldırıları ibadet hakkının açık ihlalidir"

Kudüs Rum Ortodoks Kilisesi, İsrail'in kısıtlamalarına ilişkin bir açıklama yayınladı.

Açıklamada, İsrail'in Kudüs'ün Eski Şehir bölgesini "baskı, şiddet ve kutsala saygısızlık şehri" haline getirdiği vurgulandı.

Kilisenin açıklamasında, Kıyamet Kilisesi'nde "Kutsal Cumartesi" kutlamaları sırasında İsrail polisinin Hristiyan Filistinlilere saldırısına ilişkin "İsrail saldırıları ibadet hakkının açık ihlalidir." ifadesi kullanıldı.

"Barış şehri Kudüs, İsrail işgali tarafından baskı, şiddet ve kutsala saygısızlık şehrine dönüştürülmüştür." ifadesine yer verilen açıklamada, "Eski Şehir'in mahallelerinin ve Kıyamet Kilisesi'nin çevresinin, kontrol noktaları ve silahlarla çevrili bir askeri kışlaya dönüştürülmesi" kınandı.

İsrail kısıtlamaları nedeniyle Kudüs'e az sayıda Hristiyan gelebildi

İsrail'in kısıtlamaları nedeniyle Kudüs'teki "Kutsal Hafta" ve Paskalya ayinlerine, İsrail'in Gazze'ye saldırılarının ikinci yılında da çok az sayıda Hristiyan katılabildi.

Yoğun önlemler alan İsrail polisi, "Kutsal Cumartesi" bayramını kutlamak için Doğu Kudüs'teki Kıyamet Kilisesi'ne gelen bazı Filistinli Hristiyanlara da coplarla müdahale etmişti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Paskalya'da Hüzün: Filistinli Hristiyanlar İbadetle Yetindi - Son Dakika

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