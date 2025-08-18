Patara Plajı'nda Eşsiz Gün Batımı

Antalya'nın Kaş ilçesi sınırlarındaki Patara Plajı'nda, kilometrelerce uzanan eşsiz sahilin yanı sıra çölleri anımsatan kum tepelerinde özellikle gün batımında ziyaretçiler yoğunluk oluşturuyor.

Tarihi ve doğal güzellikleriyle her yıl binlerce turisti ağırlayan Kaş, ziyaretçilerine şelalelerden plajlara, antik kentlerden su altı mağaralarına kadar birçok farklı seçenek sunuyor.

Likya Birliği'nin başkenti olan ve tarihi binlerce yıl önceye dayanan Patara Antik Kenti'nin yanındaki kum tepeleri, kentte turistlerin en fazla merak ettiği yerler arasında bulunuyor. Patara sahilindeki kum tepeleri, özellikle gün batımında yerli ve yabancı misafirlere ev sahipliği yapıyor.

Antik kentin içinden geçerek kum tepelerine ulaşan ziyaretçiler, nesli tükenme tehdidi altındaki caretta carettaların da önemli yuvalama alanlarından olan Patara Plajı'na bakan ve adeta fotoğraf stüdyosuna dönüşen bölgede eşsiz gün batımını izlemenin keyfini yaşıyor.

"Burası çöl edasında"

Tatil için Kaş'a gelen Talha Özdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, arkadaşının tavsiyesi üzerine kum tepelerini görmeye geldiğini söyledi.

Gün batımını bu şekilde değerlendirmek istediklerini belirten Özdemir, "Burası çöl edasında. Kumun sıcaklığı, güneşin batışı çok güzel. Burası Yeşilçam filmlerine de konu olmuş. Bize eski zamanları da yaşatıyor." diye konuştu.

Finike'den kum tepelerini görmeye gelen Zehra Nur Akbalık, bu eşsiz ortamda fotoğraf çekme imkanı bulduklarını dile getirdi.

Doğanın çok güzel olduğunu anlatan Akbalık, "Antalya'nın her yeri cennet ama Kaş başka. Patara'yı çok sevdik mutlaka gelinmesi gereken yerlerden bir tanesi. Gün batımı harika." ifadelerini kullandı.

Ziyaretçilerden Batuhan Özpekcan da ortamın doğası ve kum yapısıyla Mısır'ı andırdığını belirterek, kum tepelerine gün batımında gelip amatör olarak fotoğraf çekimleri yaptıklarını söyledi.