Patara Plajı'nda Eşsiz Gün Batımı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Patara Plajı'nda Eşsiz Gün Batımı

18.08.2025 12:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kaş'taki Patara Plajı, çöl benzeri kum tepeleri ve muhteşem gün batımıyla ziyaretçileri büyülüyor.

Antalya'nın Kaş ilçesi sınırlarındaki Patara Plajı'nda, kilometrelerce uzanan eşsiz sahilin yanı sıra çölleri anımsatan kum tepelerinde özellikle gün batımında ziyaretçiler yoğunluk oluşturuyor.

Tarihi ve doğal güzellikleriyle her yıl binlerce turisti ağırlayan Kaş, ziyaretçilerine şelalelerden plajlara, antik kentlerden su altı mağaralarına kadar birçok farklı seçenek sunuyor.

Likya Birliği'nin başkenti olan ve tarihi binlerce yıl önceye dayanan Patara Antik Kenti'nin yanındaki kum tepeleri, kentte turistlerin en fazla merak ettiği yerler arasında bulunuyor. Patara sahilindeki kum tepeleri, özellikle gün batımında yerli ve yabancı misafirlere ev sahipliği yapıyor.

Antik kentin içinden geçerek kum tepelerine ulaşan ziyaretçiler, nesli tükenme tehdidi altındaki caretta carettaların da önemli yuvalama alanlarından olan Patara Plajı'na bakan ve adeta fotoğraf stüdyosuna dönüşen bölgede eşsiz gün batımını izlemenin keyfini yaşıyor.

"Burası çöl edasında"

Tatil için Kaş'a gelen Talha Özdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, arkadaşının tavsiyesi üzerine kum tepelerini görmeye geldiğini söyledi.

Gün batımını bu şekilde değerlendirmek istediklerini belirten Özdemir, "Burası çöl edasında. Kumun sıcaklığı, güneşin batışı çok güzel. Burası Yeşilçam filmlerine de konu olmuş. Bize eski zamanları da yaşatıyor." diye konuştu.

Finike'den kum tepelerini görmeye gelen Zehra Nur Akbalık, bu eşsiz ortamda fotoğraf çekme imkanı bulduklarını dile getirdi.

Doğanın çok güzel olduğunu anlatan Akbalık, "Antalya'nın her yeri cennet ama Kaş başka. Patara'yı çok sevdik mutlaka gelinmesi gereken yerlerden bir tanesi. Gün batımı harika." ifadelerini kullandı.

Ziyaretçilerden Batuhan Özpekcan da ortamın doğası ve kum yapısıyla Mısır'ı andırdığını belirterek, kum tepelerine gün batımında gelip amatör olarak fotoğraf çekimleri yaptıklarını söyledi.

Kaynak: AA

Etkinlikler, antalya, Güncel, Turizm, Yaşam, Doğa, Çöl, Kaş, Son Dakika

Son Dakika Güncel Patara Plajı'nda Eşsiz Gün Batımı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Chikungunya virüsü hızla yayılıyor 16 ülkede 240 binden fazla vaka, 90 ölü Chikungunya virüsü hızla yayılıyor! 16 ülkede 240 binden fazla vaka, 90 ölü
4 ilde acele kamulaştırma kararı 4 ilde acele kamulaştırma kararı
Muhasebeci “Bankaya yatıracağım“ diye çıktı, 70 bin 900 dolarla sırra kadem bastı Muhasebeci "Bankaya yatıracağım" diye çıktı, 70 bin 900 dolarla sırra kadem bastı
24 yaşında çete lideri “Haftalık 90 bin TL kazanç“ vaadiyle vatandaşları ağına düşürdü 24 yaşında çete lideri! "Haftalık 90 bin TL kazanç" vaadiyle vatandaşları ağına düşürdü
Trump kendi elleriyle teslim etti First Lady’den Putin’e özel mektup Trump kendi elleriyle teslim etti! First Lady’den Putin’e özel mektup
Uyuşturucu sanıkları duruşmada giydirilen montla belirlendi, 18’er yıl hapis verildi Uyuşturucu sanıkları duruşmada giydirilen montla belirlendi, 18'er yıl hapis verildi
Gelibolu’da can havliyle alevlerden kaçan karaca yürekleri burktu Gelibolu'da can havliyle alevlerden kaçan karaca yürekleri burktu
17 yaşındaki sürücü ortalığı birbirine kattı, 2 kişi saniyelerle ölümden kurtuldu 17 yaşındaki sürücü ortalığı birbirine kattı, 2 kişi saniyelerle ölümden kurtuldu
Irak’ta DEAŞ’ın ölüm çukuru kazılmaya başlandı Irak'ta DEAŞ'ın ölüm çukuru kazılmaya başlandı
Namaz kılan polislerin kafasına 50 kiloluk mermer plaka düştü Namaz kılan polislerin kafasına 50 kiloluk mermer plaka düştü
Canlarını hiçe saydılar, motosikletlerin üzerine yatarak yarıştılar Canlarını hiçe saydılar, motosikletlerin üzerine yatarak yarıştılar

11:22
Memurlar iş bıraktı, kamu kurumları boş kaldı
Memurlar iş bıraktı, kamu kurumları boş kaldı
11:35
Türkiye’nin en yoksul ve en zengin ilçeleri belli oldu
Türkiye'nin en yoksul ve en zengin ilçeleri belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.08.2025 12:12:10. #7.13#
SON DAKİKA: Patara Plajı'nda Eşsiz Gün Batımı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.