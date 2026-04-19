Patates Üreticileri Çürümeye Terk Edildi

19.04.2026 15:33
Niğde'de patates üreticileri, girdi maliyetlerinin yüksek olduğunu ve mahsullerinin çürüdüğünü belirtti.

(NİĞDE) - CHP Parti Meclisi (PM) Üyesi Erhan Adem, Niğde Alay'da patates üreticileriyle biraraya geldi. Patates üreticisi Özkan Canıtez, üretemez hale geldiklerini, mahsulün çürümeye terk edildiğini belirterek, "İlgilenen yok. Eskiden ihracatımız olurdu. İhracat olayımız da olmadığı için ben ve benim gibi bütün çiftçilerin ürünleri şu anda depolarda çürümeye terk edildi. Benim hayvanım var, hayvana yem olarak tüketebiliyorum en azından. Patatesi hayvanıma yediriyorum, en azından oradan telafi edeyim diye maalesef hayvanımı da borcu ödemek için satıyorum" dedi.

Adem'e dert yanan çiftçi Özkan Canıtez, yaklaşık 35 yıldır toprakla uğraştığını belirterek, "Şimdiye kadar geçmişte de patateslerimiz para etmedi, kaldı, etti. Ama bu iki yıl içerisindeki gibi olmadı hiçbir zaman. Girdi maliyetlerimiz çok yüksek. İlacıydı, gübresiydi... Artık yetişemez hale geldik. Bir üretici olarak üretemez hale geldik. Malımız, mahsulümüz çürümeye terk edildi. İlgilenen yok. Eskiden ihracatımız olurdu. İhracat olayımız da olmadığı için ben ve benim gibi bütün çiftçilerin ürünleri şu anda depolarda çürümeye terk edildi. Benim hayvanım var, hayvana yem olarak tüketebiliyorum en azından. Satılmıyor. Hayvanı olmayan onu da yapamıyor, çöpe döküyor. Bunun kilo maliyeti bize 8 TL. Şimdi biz 4 TL'ye mal satamıyoruz. Çalışarak batmak diye bir tabir çıkarttık" diye konuştu.

"Bağkur borcun varsa kredi kesiliyor"

Bankalara borcu bulunduğunu, geçen ay sonu kredisini kapattığını, tekrar çekmek istediğini belirten Canıtez, "Bankada temsilcim dedi ki 'Bağkur borcun var mı?'. Hangi çiftçide Bağkur borcu yok ki? Dedim ki 'var borcum'. Dediler ki, 'Bağkur borcun varsa alacağın kredinin yüzde 25'i Bağkur borcuna kesilecek. Yüzde 30 da vermiş olduğu kredi, yüzde 30 küsürlerde işleyecek faiz oranında. Ben mahsulümü satamadıktan sonra, kredimi ödeyemedikten sonra çekmenin mantığı da yok. Çekemiyoruz da zaten" dedi.

"Şimdi de eşe dosta borçuluyuz"

Banka kredi borcunu da eşten dosttan topladığıyla ödediğini belirten Canıtez, "Benim mahsülüm var. Mahsülü satacağım ki kredimi ödeyebileyim. Aldığım borçları ödeyebileyim. Hadi krediyi bulduk, buluşturduk. Şimdi eşe, dosta borçluyuz. Onu da ödeyemiyoruz. Yeniden sezon geliyor. Yeniden ekim yapacağız. Bu şartlarda yapmak mümkün değil. Ben temkinli hareket eden bir çiftçi olarak ya yıl başından iki üç gün önce gübremi, mazotumu, bütün ekim ihtiyacımı alırken, daha yeni alabildim. Nereye gidiyoruz? Bu şartlarda ekim yapmak gibi bir lüksümüz yok. Yapamayız. Zarar ediyoruz. Zarar üzerine zarar. Ben patatesi hayvanıma yediriyorum, en azından oradan telafi edeyim diye maalesef hayvanımı da borcu ödemek için satıyorum. Oradan da kar etmiyorum. Sütten de etten de sıkıntılıyız" ifadelerini kullandı.

"Tarım Kredi Kooperatifleri, bugün çiftçinin istediği gübreyi veremiyorsa kooperatifçiliği bırakması gerekir"

Üreticilerin sorunlarını dinleyen Erhan Adem de çiftçilerin en büyük sıkıntısının, bankalara kredi borçları, kredi faizlerinin yüksekliği ve ürünlerini satamamalarından dolayı kredilerini ödeyememeleri olduğunu anlattı. Özellikle Devlet bankalarının mutlaka çiftçinin kredilerini yapılandırması gerektiğini söyleyen Adem, şöyle konuştu:

"Faizleri sildirerek ödenebilir hale getirilebilir. veya bir sene tolerans edilip çiftçiye tekrar kredi vermesi gerekir. Tarım Kredi Kooperatifleri, mutlaka özlük görevine dönmek zorunda. Tarım Kredi Kooperatifleri, bugün çiftçinin istediği gübreyi veremiyorsa kooperatifçiliği bırakması gerekir. Tarım Kredi Kooperatifi çiftçi kuruluşudur ama maalesef çiftçilerimiz Tarım Kredi Kooperatifi'nden bugün istediği gübreyi alamıyor. Sadece Niğde değil, Türkiye'deki her çiftçi aynı sorunu yaşıyor. Maalesef yeterli desteği göremiyorlar. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın, çiftçinin yanında olması gerekir, maalesef çiftçinin derdini dinlemediği gibi önemlerini de almıyor. Bugün krediye ulaşmakta sorun yaşayan çiftçi, bugün krediye ulaşmakta zorlanan çiftçi gübresini alamıyor. Mazotun litresi belli olmuş 70 liralara 80 liralara dayanmış, mazotunu alamıyor. Alabilen ender çiftçilerden birkaç tane var. Ama büyük oranda ne gübresini almış ne mazotunu almış ne de tarım ilaçlarına geçen yıl ki borcu ödenmiş. Bu yıl tarım ilaçlarını alabilmiş değiller. Bir an önce çiftçiye destek olunması gerekir. Yoksa bu gidişat ülkenin gıda güvenliğinde büyük sıkıntılar yaratacaktır."

Kaynak: ANKA

Özgür Özel, Barselona’da Sanchez ile bir araya geldi Özgür Özel, Barselona'da Sanchez ile bir araya geldi
Trump ile Netanyahu arasında kriz Açıklamayı duyunca şoke oldu Trump ile Netanyahu arasında kriz! Açıklamayı duyunca şoke oldu
Alkollü sürücüden “pes“ dedirten istek Polis otosunda koltuğu beğenmedi Alkollü sürücüden "pes" dedirten istek! Polis otosunda koltuğu beğenmedi
Trump’tan savaşı kaybettiğinin itirafı Trump'tan savaşı kaybettiğinin itirafı
Okul katliamında şok detay Alparslan Hoca gidince felaket geldi Okul katliamında şok detay! Alparslan Hoca gidince felaket geldi
Ataşehir Belediyesi’ne operasyon Gözaltına alınan 18 kişiden 5’i sağlık kontrolünden geçirildi Ataşehir Belediyesi'ne operasyon! Gözaltına alınan 18 kişiden 5'i sağlık kontrolünden geçirildi

15:10
ABD heyeti Pakistan’a hareket etti, Trump’tan ateşkes resti geldi
ABD heyeti Pakistan'a hareket etti, Trump'tan ateşkes resti geldi
14:53
Tutuklanan eski valinin oğlu Mustafa Türkay Sonel’in çelişkilerle dolu ifadesi ortaya çıktı
Tutuklanan eski valinin oğlu Mustafa Türkay Sonel'in çelişkilerle dolu ifadesi ortaya çıktı
14:40
Özkan Yalım dosyasında yeni perde 254 adet cinsel içerikli görüntü çıktı
Özkan Yalım dosyasında yeni perde! 254 adet cinsel içerikli görüntü çıktı
14:18
Genç kızı taciz eden adamı darbedip kadın kıyafeti giydirdiler
Genç kızı taciz eden adamı darbedip kadın kıyafeti giydirdiler
14:08
Ülke felaketi yaşıyor Suyun üstündeki kasaba küle döndü
Ülke felaketi yaşıyor! Suyun üstündeki kasaba küle döndü
14:00
Bakan Fidan: İsrail, Müslüman ülkelere karşı ittifak kurdu
Bakan Fidan: İsrail, Müslüman ülkelere karşı ittifak kurdu
