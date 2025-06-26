Patnos'ta Takla Atan Araçta 5 Yaralı

Ağrı'nın Patnos ilçesinde takla atan otomobildeki 5 kişi yaralandı.

Mehmet Başkan (62) idaresindeki 04 AAD 686 plakalı otomobil, Bitlis kara yolunda takla attı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki Rojbin ve Narin Başkan ile Necla ve Melik Durmaz, sağlık ekiplerince Patnos Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.