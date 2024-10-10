Ağrı'nın Patnos ilçesinde elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Şirin Deniz (49) idaresindeki 13 DD 074 plakalı otomobil, Ağrı- Van kara yolunda yol kenarındaki elektrik direğine çarptı.
Kazada, sürücü ağır yaralandı.
İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Patnos Devlet Hastanesine kaldırılan Deniz, kurtarılamadı.
Son Dakika › Güncel › Patnos'ta Trafik Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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