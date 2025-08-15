Patrik Bartholomeos, Gökçeada\'daki Ayin\'e Katıldı

Fener Rum Patriği Bartholomeos, Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde Meryem Ana anısına düzenlenen ayine katıldı.
Patriğin, doğum yeri olan Zeytinli köyündeki tarihi Aya Yorgi Kilisesi'nde yönettiği ayine, Gökçeada ve Bozcaada Metropoliti Kyrillos Sykis, yurt dışından despot ve papazlar ile adada yaşayan Rumlar katıldı.
Kilise girişinde mum yakan katılımcılar, dünya barışı ve sağlıklı bir yaşam için dua etti.
Köydeki etkinlikler kapsamında bu akşam yemek ve eğlence yapılacak.
Katılımcılar, her yıl 15 Ağustos'ta adada bir araya geliyor.
