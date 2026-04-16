Patrik Bartholomeos'tan Silahlı Saldırılara Tepki

Fener Rum Patriği Bartholomeos, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki okullarda meydana gelen silahlı saldırılara ilişkin açıklamasını yaptı.

Patrikhanenin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Bartholomeos, ülkenin farklı okullarında iki benzer olayın yaşanması nedeniyle derin üzüntü duyduğunu belirtti.

Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki okullarda meydana gelen bu elim hadiseleri derin bir sarsıntıyla takip ettiklerini aktaran Bartholomeos, devlet, millet, eğitimciler ve aileler olarak benzeri görülmemiş şiddet hadiseleri karşısında harekete geçmek ve bunların bir daha yaşanmaması için gereken hassasiyeti göstermekle mükellef olduklarını ifade etti.

Bartholomeos, şunları kaydetti:

"Ne yazık ki günümüz dünyasında gençlerimiz, her zamankinden daha fazla şiddet görüntülerine maruz kalmaktadır. Bu sebeple gençlerimizin yanında olmak ve onlara gereken desteği sunmak hepimizin ortak sorumluluğudur. Bu nedenle, şiddete ve şiddetin sıradanlaşmasına karşı hep birlikte hareket ederek güçlü bir duruş sergilemeli, buna karşı kararlı bir mücadele ortaya koymalıyız. Bu acı hadiselerde hayatını kaybeden gençlerimiz ve eğitimci için derin bir hüzünle dua ediyor, kederli ailelerine sabır ve başsağlığı diliyorum. İki saldırıda yaralananların en kısa sürede sağlıklarına kavuşmaları için de dua ediyorum."