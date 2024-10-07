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PAÜ'de Gazze Saldırılarına Protesto

PAÜ\'de Gazze Saldırılarına Protesto

Pamukkale Üniversitesi öğrencileri, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etti.

07.10.2024 16:48
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Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) öğrencileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.

Öğrenci, akademisyen ve çeşitli sivil toplum kuruluşundan katılımcılar kampüs girişinde toplandı.

Türk ve Filistin bayrakları ile "Ey dünya daha kaç çocuk ölmeli", "İsrail savaş suçlusudur", "Çocuklardan ve adaletten tarafız " yazılı dövizler taşıyan öğrenciler, sloganlar atarak kampüs içindeki kütüphaneye kadar yürüdü.

Burada katılımcılar adına basın açıklamasını okuyan öğrenci Süleyman Doğruer, İsrail'in Filistin'e karşı sürdürdüğü katliamı kınadıklarını söyledi.

Filistin'de adeta bir soykırımın yaşandığını belirten Doğruer, "365 gündür süregelen zulüm birinci yılını doldurdu. Filistin topraklarındaki katliam hala acımasızca devam etmektedir. Binlerce çocuk, yaşlı, kadın ve genç katil İsrail'in ölüm saçan bombaları altında can vermiş ve ne yazık ki vermeye de devam ediyor. Ancak uluslararası toplumun topyekün ayağa kalkması, bu zulmün son bulması ve ivedilikle yeni bir dönem başlangıcının ilan edilmesi gerekmektedir. Batılı ülkelerin sadece kınayarak değil, hakiki ve samimi tepkisini göstererek bu zulmün bitmesi için katkı göstermesi elzemdir." dedi.

Doğurer tüm dünyada, evlerde, okullarda, iş yerlerinde, sokaklarda ve meydanlarda Filistin'e daha gür ses olmak için yeni bir direnişin meşalesinin yakılması gerektiğini ifade etti.

Daha sonra katılımcılar Eğitim Fakültesi'nde açılan Gazze katliamı fotoğraf sergisini gezdi.

Etkinliğe PAÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, AK Parti İl Başkanı Yücel Güngör, MHP İl Başkanı Mehmet Ali Yılmaz ve öğrenciler de katıldı.

Kaynak: AA

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