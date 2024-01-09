 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
PAÜ Rektörü Ahmet Kutluhan, yemekhanede incelemelerde bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

PAÜ Rektörü Ahmet Kutluhan, yemekhanede incelemelerde bulundu

Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, yerleşkedeki yemekhanede yapılan düzenlemelerin ardından yemekhane mutfağının tekrar faaliyete geçtiğini açıkladı. Yemekhanede toplam 93 personel tarafından günde 4 bin 500 kişiye hizmet verildiğini belirten Kutluhan, öğrencilere kaliteli ve ucuz yemek sunmanın öncelikleri olduğunu ifade etti.

PAÜ Rektörü Ahmet Kutluhan, yemekhanede incelemelerde bulundu
09.01.2024 - 14:06,
Abone Ol

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, yerleşkedeki yemekhanede incelemelerde bulundu.

Ahmet Kutluhan, gazetecilere yaptığı açıklamada, dışarıdan yemek alımına son verdiklerini, yaptıkları düzenlemelerin ardından 10 gün önce yemekhane mutfağının yeniden faaliyete geçirildiğini ifade etti.

Yemekhanede 23'ü aşçı olmak üzere toplam 93 personelin, 2 öğün yemek çıkardığını ve günde 4 bin 500 kişinin hizmetten faydalandığını aktaran Kutluhan, şöyle dedi:

"Yaşamış olduğumuz pandemi ve depremler bize büyük kurumların kendi yemeğini kendinin yapmasının önemini gösterdi. İnşallah Denizli'de böyle bir deprem yaşanmaz ama dünyanın binbir hali var. Bizim önceliğimiz öğrencimize kaliteli ve ucuz yemek çıkarmak."

Yemekhaneden öğrenciler öğün başına 15 lira ödeyerek yararlanabiliyor.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Pamukkale Üniversitesi, Deprem, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel PAÜ Rektörü Ahmet Kutluhan, yemekhanede incelemelerde bulundu - Son Dakika


14:34
İsrail'den, Lübnan'da Hizbullah Komutanı'nın cenaze töreninin yapıldığı alana hava saldırısı! Ölü ve yaralılar var İsrail'den, Lübnan'da Hizbullah Komutanı'nın cenaze töreninin yapıldığı alana hava saldırısı! Ölü ve yaralılar var
14:27
Sümeyye-Selçuk Bayraktar çiftinin 2. bebeği dünyaya geldi Sümeyye-Selçuk Bayraktar çiftinin 2. bebeği dünyaya geldi
14:22
RTÜK'ün ceza yağdırdığı Kızıl Goncalar yayınlanmadı! Dizinin yönetmeni sektöre veryansın etti RTÜK'ün ceza yağdırdığı Kızıl Goncalar yayınlanmadı! Dizinin yönetmeni sektöre veryansın etti
14:10
Neden Kadıköy'den aday oldu? Fatih Mehmet Maçoğlu'nun cevabı tatmin etmedi Neden Kadıköy'den aday oldu? Fatih Mehmet Maçoğlu'nun cevabı tatmin etmedi
13:56
Murat Kurum'dan İmamoğlu'nu kızdıracak sözler: Rakibim İstanbul'a karşı olan ilgisizlik, ihmalkarlık Murat Kurum'dan İmamoğlu'nu kızdıracak sözler: Rakibim İstanbul'a karşı olan ilgisizlik, ihmalkarlık
13:44
İmamoğlu'ndan Kurum'a: Bu millet size haddinizi 31 Mart 2024'te bildirecek İmamoğlu'ndan Kurum'a: Bu millet size haddinizi 31 Mart 2024'te bildirecek
13:42
Beşiktaş'a imza atan Fernando Santos'tan ilk sözler: Büyük isimleri değil büyük karakterleri kadromuza katacağız Beşiktaş'a imza atan Fernando Santos'tan ilk sözler: Büyük isimleri değil büyük karakterleri kadromuza katacağız
13:37
Bakan Kacır'dan, 'Baykar devletten teşvik alıyor' sözlerine yanıt Bakan Kacır'dan, "Baykar devletten teşvik alıyor" sözlerine yanıt

Son Dakika
14:34 İsrail'den, Lübnan'da Hizbullah Komutanı'nın cenaze töreninin yapıldığı alana hava saldırısı! Ölü ve yaralılar var
14:27 Sümeyye-Selçuk Bayraktar çiftinin 2. bebeği dünyaya geldi
14:22 RTÜK'ün ceza yağdırdığı Kızıl Goncalar yayınlanmadı! Dizinin yönetmeni sektöre veryansın etti
14:10 Neden Kadıköy'den aday oldu? Fatih Mehmet Maçoğlu'nun cevabı tatmin etmedi
13:56 Murat Kurum'dan İmamoğlu'nu kızdıracak sözler: Rakibim İstanbul'a karşı olan ilgisizlik, ihmalkarlık
13:44 İmamoğlu'ndan Kurum'a: Bu millet size haddinizi 31 Mart 2024'te bildirecek
13:42 Beşiktaş'a imza atan Fernando Santos'tan ilk sözler: Büyük isimleri değil büyük karakterleri kadromuza katacağız
13:37 Bakan Kacır'dan, "Baykar devletten teşvik alıyor" sözlerine yanıt
13:05 iPhone'ları kasıtlı olarak yavaşlatan Apple, kullanıcılara 3 biner lira ödeme yapmaya başladı
13:03 Hindistan'da COVID-19 Vakaları Artıyor: JN.1 Varyantı Hızla Yayılıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2024 15:11:07. #1.13#
SON DAKİKA: PAÜ Rektörü Ahmet Kutluhan, yemekhanede incelemelerde bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement