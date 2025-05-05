Pavel ve Zelenskiy'den Barış ve İşbirliği Görüşmesi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Pavel ve Zelenskiy'den Barış ve İşbirliği Görüşmesi

Çekya ve Ukrayna liderleri, barış görüşmeleri ve ortak projeleri ele aldı.

05.05.2025 12:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

PRAG, 5 Mayıs (Xinhua) -- Çekya Cumhurbaşkanı Petr Pavel ve konuk Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, gerçekleştirdikleri görüşmede Ukrayna'daki son durumu, barış görüşmelerine yönelik olasılıkları ve ülkenin savaş sonrası yeniden inşasına yönelik imkanlarını ele aldı.

Pazar günü Çekya'nın başkenti Prag'da gerçekleşen görüşmenin ardından iki lider de sosyal medya platformu X üzerinden açıklamalarda bulundu. Pavel, Ukrayna'nın kalıcı barışa giden yoldaki adımlarını desteklediklerini söyledi. Pavel, "Ukrayna, yapıcı yaklaşımıyla buna hazır olduğunu açıkça gösterdi. Ancak varılacak barış anlaşması, uluslararası hukukun sorgulanmadığı ve güven duyulabilecek bir anlaşma olmalıdır" dedi.

Zelenskiy ise Ukrayna'nın Avrupa Birliği üyeliği yolunda verdiği destekten ötürü Çekya'ya teşekkür etti. Zelenskiy açıklamasında, "Müzakere sürecine ilişkin ilk fasılları bu yıl açmaya hazırız" dedi.

Çekya'nın Ukrayna'ya AB dışından top mermisi satın alınmasına yönelik girişimini de takdirle karşıladığını ifade ederek bunun etkili olduğunun görüldüğünü kaydeden Zelenskiy, "Bu yılki işbirliğinin de aynı derecede etkili olacağına güveniyor ve bu bağlamda 1,8 milyon merminin tedarik edilmesini bekliyoruz" dedi.

İki lider, Ukrayna dışında Ukrayna-Çekya ortaklığıyla bir F-16 eğitim okulu kurulması konusunu da görüştü. Zelenskiy, her iki tarafın da plan üzerinde mutabık kaldığını ve okulun hayata geçirilmesi için Çekya'nın Ukrayna'ya yardımcı olacağını doğruladı.

Kaynak: Xinhua

Uluslararası İlişkiler, Volodimir Zelenskiy, Avrupa Birliği, Diplomasi, Politika, Savunma, Ukrayna, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pavel ve Zelenskiy'den Barış ve İşbirliği Görüşmesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Tunç: Özel’e saldıran şahıs eski mevzuata göre tahliye edildi Bakan Tunç: Özel'e saldıran şahıs eski mevzuata göre tahliye edildi
Fenerbahçe ve Fomget arasında inanılmaz son Şampiyon belli oldu Fenerbahçe ve Fomget arasında inanılmaz son! Şampiyon belli oldu
Özgür Özel’e yumruk atan saldırganın katlettiği oğlunun mezarındaki sözler dikkat çekti Özgür Özel'e yumruk atan saldırganın katlettiği oğlunun mezarındaki sözler dikkat çekti
Sırrı Süreyya Önder’in annesi tabuta sarılıp ağıt yaktı Sırrı Süreyya Önder'in annesi tabuta sarılıp ağıt yaktı
Sırrı Süreyya Önder’e veda Son yolculuğuna uğurlandı Sırrı Süreyya Önder'e veda! Son yolculuğuna uğurlandı
Özel’e saldırı MHP lideri Bahçeli: Her anlamda düşündürücü ve ürperticidir Özel'e saldırı! MHP lideri Bahçeli: Her anlamda düşündürücü ve ürperticidir
Ünlü oyuncu Naşit Özcan hayatını kaybetti Ünlü oyuncu Naşit Özcan hayatını kaybetti
Eskişehirspor, profesyonel liglere geri dönüyor Eskişehirspor, profesyonel liglere geri dönüyor
Arda Güler’in attığı golde Mbappe’nin yüzü düştü Arda Güler'in attığı golde Mbappe'nin yüzü düştü
Dışişleri Bakanı Fidan’dan Özgür Özel’e yapılan saldırıya tepki: Kabul edilemez Dışişleri Bakanı Fidan'dan Özgür Özel'e yapılan saldırıya tepki: Kabul edilemez
İstanbul Boğazı’nda inanılmaz görüntüler Sarıyerspor şampiyonluğu kutladı İstanbul Boğazı'nda inanılmaz görüntüler! Sarıyerspor şampiyonluğu kutladı

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2025 13:50:34. #7.11#
SON DAKİKA: Pavel ve Zelenskiy'den Barış ve İşbirliği Görüşmesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.