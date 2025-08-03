PAVO Grup: Savunma Teknolojilerinde Yenilikçi Adımlar

Elektro-optik, iletişim, dron ve KBRN (Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Nükleer madde) alanlarında geliştirdiği teknolojilerle entegre savunma çözümleri sunan PAVO Grup, bir yandan platform üretimi yaparken diğer yandan bu sistemleri yapay zeka destekli yazılımlarla birbirine entegre ederek sahada bütünleşik operasyonel üstünlük hedefliyor.

Yedi alt şirketten oluşan yapısıyla savunma teknolojilerine çok boyutlu yaklaşan PAVO Grup, çözüm mimarisinde ürün odaklı bir yaklaşımla veri entegrasyonu ve karar destek altyapıları üzerine yoğunlaşıyor.

Şirket, geliştirdiği modüler yazılım platformu sayesinde taktik sahada farklı kaynaklardan gelen verileri tek bir resim halinde işleyip güvenlik güçlerine durumsal farkındalık kazandırmayı hedefliyor.

Bu vizyon çerçevesinde 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2025) "Geleceği birlikte güvence altına almak" temasıyla yer alan grup, fuar kapsamında 17 farklı ülkeden heyeti ağırlarken, farklı işbirliği modellerine kapı aralayan somut anlaşmalara imza attığını duyurdu.

PAVO Strateji ve Büyümeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ali Özer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, grup olarak teknoloji üretmenin ötesine geçtiklerini vurgulayarak, "Misyonumuz hem teknoloji geliştirmek, hem de teknolojileri birbiriyle konuşturmak ve yapay zeka ile destekleyerek kritik kararlarda güvenlik güçlerine anlık destek sunmak." dedi.

Özer, grubun, bünyesinde bulundurduğu 7 alt yüklenici şirketle elektro-optik teknolojisi, dron, mobil iletişim teknolojileri, sınır güvenliği, tesis güvenliği, KBRN ve aviyonik çözümler ile bir teknoloji sağlayıcısı olarak öne çıktığını dile getirdi.

Bugün itibarıyla 23 ülkeyle temasları olduğunu, mühendislik kabiliyetlerini küresel ölçekte ticarileştirme vizyonuyla hareket ettiklerini belirten Özer, entegre mühendislik çalışmalarını, "Farklı kaynaklardan gelen verileri yapay zeka destekli bir mimaride birleştirerek taktik sahaya bütünleşik karar desteği sunuyoruz." ifadeleriyle değerlendirdi.

Yurt dışına dönük tasarlanan sistemler sayesinde grubun birçok ülkeye ürün ya da teknoloji sevki gerçekleştirdiğini belirten Özer, "Teknolojilerimizi sadece Türkiye için değil, küresel ihtiyaçlara yanıt verecek şekilde tasarlıyoruz. Bu da bizi savunma sanayisi ekosisteminde uluslararası bir oyuncu haline getiriyor." dedi.

Gelişen güvenlik ve harp dinamikleri karşısında doktrinlerin hızla değiştiğine işaret eden Özer, "Dünya her defasında doktrini değişen savaşlarla çok daha sık yüzleşiyor. Bu değişim de her geçen gün hızlanıyor. Bizim varlık sebebimiz bu değişime entegre olabilmek, hatta yön verebilmek." diye konuştu.

Anti-dron, roket taşıyan dron ve KBRN çözümleri

PAVO Grup'un IDEF 2025 standında sergilenen dikkati çekici ürünlerden biri, Roketsan işbirliğiyle geliştirilen ve 40 milimetre mühimmat taşıyabilen Gökalp isimli dron oldu.

Anti-personel görevleri hedefleyen bu dron sistemi, taktik sahada ateş destek unsuru olarak görev alabilecek şekilde tasarlandı. Ali Özer'in verdiği bilgilere göre, PAVO Grup ayrıca anti-dron teknolojileri, mobil haberleşme çözümleri, aviyonik sistemler ve KBRN tehditlerine karşı entegre güvenlik altyapıları geliştiriyor.

Özellikle sınır güvenliği, tesis koruması ve deniz gözetimi gibi çok alanlı operasyonlarda kullanılmak üzere geliştirilen PAVO'nun yazılım altyapısı, sensörlerden gelen tüm verileri (radar, elektro-optik, sismik, uydular ve benzeri) tek bir platformda buluşturuyor. Bu yapı, sahada hızlı konuşlandırılabilir (deploy fast) bir sistem olarak konumlandırılıyor.