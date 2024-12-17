Pazar'da Üreticilere Fidan Dağıtıldı - Son Dakika
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Pazar'da Üreticilere Fidan Dağıtıldı

Pazar\'da Üreticilere Fidan Dağıtıldı

Tokat Pazar'da 49 üreticiye 11 bin asma, 75 üreticiye 3 bin 610 ceviz fidanı dağıtıldı.

17.12.2024 11:49
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Tokat'ın Pazar ilçesinde üreticilere asma ve ceviz fidanı dağıtıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğün hazırladığı ve DOKAP'ın desteklediği projeyle Hükümet Konağı önünde üreticilere asma ve ceviz fidanları dağıtım töreni düzenledi.

Fidan dağıtımı öncesinde arazi kontrolü yapılarak, yer işaretlemeleri yapıldı. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince üretimin tüm aşamasında kontrol ve teknik destek sağlanacak.

Bağcılığı Geliştirme Projesi kapsamında ilçe merkezi, Üzümören beldesi, Dereköy, Çayköy, Bağlarbaşı köylerindeki 49 üreticiye 11 bin asma fidanının dağıtımı gerçekleştirildi.

Ayrıca 225 dekarlık alanda dikilmek üzere 75 üreticiye 3 bin 610 chandler cinsi ceviz fidanı da verildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Emre Kapar, her zaman üreticinin yanında oldukları dile getirerek, "Pazar'da bağcılık ve ceviz üretim alanında yapılan çalışmalar, üreticimiz açısından karlı bir kazanç kaynağı oldu. Üreticilerimize hayırlı olmasını, bereket getirmesini dileriz. Teslim edilen fidanlar toprakla buluşarak Pazar'da bağ ve ceviz alanlarımızın yeşilliği artarak devam edecek." dedi.

Kaynak: AA

Tokat Pazar, Çiftçilik, Ekonomi, Güncel, Yaşam, Tarım, tokat, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pazar'da Üreticilere Fidan Dağıtıldı - Son Dakika

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