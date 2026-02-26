Ayvalık Alan Başkanlığı Ekibinden Burhaniye Kent Arşivi'ne Ziyaret

(BALIKESİR) - Burhaniye Belediyesi tarafından restore edilerek 2025 yılında kente kazandırılan Tescilli Pazarbaşı Konağı, Ayvalık Alan Başkanlığı ekibini ağırladı. Ziyarette, yerel kimliğin korunması, arşiv belgelerinin dijitalleşmesi ve kültürel mirasın gelecek nesillere aktarılması konuları ele alındı.

Ayvalık Alan Başkanlığı ekibi, Burhaniye Belediyesi Kent Arşivi'nde kurum sorumlusu Ender Kurt ile bir araya gelerek yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi aldı. Görüşmede, kent hafızasının güçlendirilmesine yönelik projeler ve arşivcilik uygulamaları üzerine fikir alışverişinde bulunuldu.

Burhaniye Kent Arşivi'nde sürdürülen çalışmalar kapsamında Burhaniye'ye ait belge, bilgi, fotoğraf, harita ve çeşitli görsel materyallerin sistematik biçimde toplanarak araştırmacıların ve gelecek kuşakların erişimine sunulduğu belirtildi.