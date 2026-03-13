Pazarda Fiyatlar Ateş Pahası!

(ANKARA)- CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, pazarda esnaf ve vatandaşın sorunlarını dinledi. Ürünlerin pahalı olduğunu ifade eden bir pazarcı, "Patlıcanın kilosu 180 lira, taze fasulye 300 lira vatandaş nasıl alacak yiyecek bunu? 300 liraya fasulyeyi kim alacak? Ben almam" dedi. Vatandaşın daha çok kredi kartıyla alışveriş yapabildiğine dikkat çeken bir diğer esnaf da "Millette para mı var? Emekliler zaten taneyle alıyor öyle kiloyla alım yok" diye konuştu. Başevirgen'e pazar arabasını gösteren bir emekli vatandaş ise "Emekli maaşı nerede yetecek, yetmiyor. Meyve de alamıyorum, pazar arabasında meyve hiç yok. Yemeklik sebze alabiliyorum işte o kadar. Emeklinin meyve alma şansı kalmadı" diye konuştu.

CHP Manisa Milletvekili, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Bekir Başevirgen, Manisa Turgutlu pazarında esnaf ve vatandaşın sorunlarını dinledi. Yıllardır pazarcılık yapan bir kadın esnaf Başevirgen'e şu sözlerle dert yandı:

"Üst üste beş gün pazar var. Malları bu pazarda bitmezse öteki pazara, o pazarda bitmezse öbür pazara götürüyorum. Patlıcanın kilosu 180 lira, taze fasulye 300 lira vatandaş nasıl alacak yiyecek bunu? Herkes davasında haklı. Bakan gidiyor, bakan gidiyor. 300 liraya fasulyeyi kim alacak? Ben almam. Bayram ikramiyesi önce ödense ne olur önce ödenmese ne olur ben tezgaha mal alamıyorum."

Kendileri üretip satmalarına rağmen BAĞ-KUR primlerini bile ödeyemediklerinden yana dert yanan bir pazarcı aile ise "Ailecek üretiyoruz pazarda satıyoruz. Eski işler yok, alım yok. Ucuz sattığımız halde alım yok. Biz ürettiğimiz halde sıkıntıdayız, alıp satan için durum daha da sıkıntılı. Emeklilikte yok, BAĞ-KUR ödeyemiyoruz" dedi. Vatandaşın daha çok kredi kartıyla alışveriş yapabildiğine dikkat çeken bir diğer esnaf ise, "Millette para mı var? Emekliler zaten taneyle alıyor öyle kiloyla alım yok. Bu işe 25 yılımı verdim böyle sıkıntılı bir yıl görmedim" diye konuştu.

Emeklilerin meyve alamadığını ifade eden bir diğer esnaf da "Emekli maalesef alamıyor. Alan da bir tane bir tane alıyor biz yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bir emekli sebzesini meyvesini alsa 2 bin lirayı rahat harcar" diye konuştu. Başevirgen'e pazar arabasını gösteren bir emekli vatandaş ise "Emekli maaşı nerede yetecek, yetmiyor. Meyve de alamıyorum, pazar arabasında meyve hiç yok. Yemeklik sebze alabiliyorum işte o kadar. Emeklinin meyve alma şansı kalmadı" dedi.

"Eskiden bir kiloyu tartmıyoruz diye zabıtalar bize fırça atıyordu, şimdi bir kilo satabilmek için uğraşıyoruz"

Vatandaşların parasızlıktan alamadığını ifade eden başka bir esnaf da "Sabahtan beri daha mal satamadık. Emekliye para geçse alacak, emekliye para yok ki alsın. Benim rezilliğime bakın. 66 yaşındayım hala çalışıyorum" ifadelerini kullandı. Özellikle emeklilerin artık kiloyla değil taneyle aldığını söyleyen diğer bir diğer esnaf ise "Eskiden tüp kuyruğu vardı diyorlar. Şimdi millet tüp alamıyor keşke kuyruk olsa. Doğal gaz bedava dediler her ay 4 bin lira 5 bin lira geliyor, sobayı arar olduk. Emekli taneyle alıyor. Emekli geldiği zaman bakmak bile istemiyoruz. Taneyle alacak ya poşet parası bile çıkmıyor" diye konuştu.

Emekli olmasına rağmen çalışmak zorunda olduğunu belirten bir pazarcı ise "Bende emekliyim 20 bin lira maaş alıyorum. Mecbur takviye amaçlı çalışıyoruz. Çalışmazsan yetmiyor diye konuştu. Bir diğer emekli pazarcı da "Emekli maaşımla evde rahat oturmam gerekiyorken, 15 yıldır tezgahta hala devam ediyorum. Devam etmeme şansım yok. Her taraf bataklık, çamurun içindeyiz" sözleriyle dert yandı. Bir dieğer esnaf da "Ekonomi bitmiş durumda. Eskiden bir kiloyu tartmıyoruz diye zabıtalar bize fırça atıyordu. Şimdi bir kilo satabilmek için uğraşıyoruz. Bir kiloyu arıyoruz yani. 420 kasa satarken şimdi 20 kasaya düşmüşüz" dedi.

Karı koca emekli olmalarına rağmen zorlukla geçinebildiklerini söyleyen bir vatandaş ise "Bir kilo alacağın peyniri yarım kilo alıyorsun, idare ediyorsun. Küçük çocuğumuz yok, ev kira değil. Ev kira olsa zaten geçinme şansımız yok. Eşim 20 bin lira alıyor ben 20 bin lira alıyorum. Kiraya verdiğin zaman ne kalacak" dedi.