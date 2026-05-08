Pazaryeri\'nde Kırsal Yatırım Toplantısı

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde, 17. Etap Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında yatırımcılara yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Pazaryeri Belediyesi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıya, Pazaryeri Kaymakamı Muhammet Mustafa Kara ile İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık katıldı.

Toplantıda, çiftçilere ve yatırımcılara program kapsamında sağlanan destekleme türleri ile hibe destekleri hakkında bilgi verildi.

Programa ayrıca İlçe Tarım ve Orman Müdürü Serdar Sert, AK Parti İlçe Başkanı Yaşar Karabey ve İl Genel Meclis Üyesi Ekrem Yunak da katıldı.