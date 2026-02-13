Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde, Bursa'nın Gemlik ilçesinden gelen çapraz denetim ekibi tarafından kahvehane, kafe ve restoranlarda sigara denetimi gerçekleştirildi.
Gemlik İl Sağlık Müdürlüğü Tütün Birimi ekipleri, ilçedeki iş yerlerini denetleyerek işletme sahiplerine gerekli uyarılarda bulundu.
Sağlık Bakanlığının talimatları doğrultusunda yapılan denetimlerde, iş yeri sahipleri ve vatandaşların dumansız hava sahası uygulamasına ve tütün ürünlerine ilişkin yönetmelik hükümlerine uymalarının önemine değinildi.
Denetimlere İlçe Emniyet Amiri Tahir Oğul, polis memurları ile Gemlik İlçe Sağlık Müdürlüğü Tütün Birimi personeli katıldı.
Son Dakika › Güncel › Pazaryeri'nde Sigara Denetimi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?