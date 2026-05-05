Pazaryeri\'nde Toprak Kayması: 3 Hayvan Telef Oldu

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde, toprak kayması nedeniyle çöken ahır duvarının altında kalan 3 büyükbaş hayvan telef oldu.

İlçeye bağlı Demirköy köyündeki etkili olan sağanak nedeniyle besi çiftliğinde büyükbaş hayvanların bulunduğu ahırın yanında toprak kayması meydana geldi.

Duvarı yıkılarak çöken ahırdaki 4 büyükbaş hayvan toprak altında kaldı. Olay yerine gelen İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile jandarma ekipleri, bölgede inceleme yaptı.

Toprak kayması sonucu toprak altında kalan büyükbaş hayvandan biri kurtarılırken 3'ü telef oldu.