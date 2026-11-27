İsrail İşkenceye Karşı Kamu Komitesi (PCATI), Filistinli esirlere İsrail hükümetinin onayıyla yaygın şekilde işkence uygulandığını ve işkence altında alınan ifadelerin yargı süreçlerinde delil olarak kullanıldığını belirtti.

PCATI'nin "İşkenceyle Lekelenmiş: İsrail Yargı Sisteminde Filistinli Tutuklular" başlıklı raporunda, örgütün son 10 yılda sunulmasına yardımcı olduğu 42 işkence şikayeti incelendi.

Raporda, İsrail hükümetinin onay verdiği öne sürülen işkence uygulamalarının yargı sisteminin tamamını etkilediği belirtilerek, kolluk ve yargı mekanizmalarının işkenceyi önlemeye yönelik etkili adımlar atmadığı savunuldu.

İşkence altında alınan ifadelerin sorgu odalarından polis ve savcılık birimlerine, oradan da mahkemelere taşındığı aktarılan raporda, bu ifadelerin dava dosyalarına girdiği ve yargı kararlarını etkilediği kaydedildi.

Filistinli esirlerin işkence altında verdikleri ifadelere dayanılarak mahkum edildiği belirtilen raporda, hakimlerin, avukatların ve üst düzey yetkililerin açık işkence belirtilerini görmezden geldiği, bazı durumlarda ise bu uygulamalara göz yumduğu ileri sürüldü.

Bazı hakimlerin, Filistinli esirlerin vücutlarındaki darp izlerini gördükleri ve kötü muameleye ilişkin şikayetlerini dinledikleri halde işkencenin durdurulması veya soruşturulması için etkili adımlar atmadıkları ifade edildi.

Raporda incelenen şikayetlerin, uzun süre uykusuz bırakma, kadın ve erkek esirlere yönelik fiziksel baskı ve ağır şiddet uygulamalarını kapsadığı bildirildi.

İşkence altında alınan ifadeler yargı kararlarını etkiliyor

Raporda, zorla alınan ifadelerin hangi koşullarda elde edildiği soruşturulmadan ve sorumlular hesap vermeden delil olarak kullanılmasının, işkencenin etkilerinin yargılama sürecinde de devam etmesine yol açtığı vurgulandı.

Bu durumun masumiyet karinesini ve suçun makul şüpheye yer bırakmayacak şekilde ispatlanması ilkesini zayıflattığı belirtilerek, savcılığın sunduğu delillerin güvenilirliğinin yeterince denetlenmediği kaydedildi.

PCATI, İsrail'de idam cezasının 1962'den bu yana ilk kez yeniden uygulanmasına yönelik girişimlerin, işkence altında alınan ve doğruluğu teyit edilmeyen itiraflara dayanılarak mahkum edilen Filistinlileri de kapsayabileceği uyarısında bulundu.

İdam cezasının geri dönüşü olmayan niteliğine dikkat çekilen raporda, işkence altında alınan ifadelerin delil kabul edildiği bir yargı sisteminde bu cezanın uygulanmasının ciddi riskler taşıdığı vurgulandı.

İşkencenin yalnızca tutukluların temel haklarını ihlal etmekle kalmadığı, aynı zamanda yargı kararlarının dayandığı delillerin güvenilirliğini de zedelediği aktarıldı.

İsrail'e işkenceye son verme, uluslararası topluma harekete geçme çağrısı

Raporda, İsrail makamlarına sorgu, gözaltı ve tutukluluk süreçlerinin tamamında işkenceye son verilmesi, sorumluların yargılanması ve işkencenin özel bir yasayla açıkça yasaklanması çağrısında bulunuldu.

İdam cezasını öngören yasaların kaldırılması, bu düzenlemeler yürürlükten kaldırılana kadar da uygulanmaması istendi.

PCATI, uluslararası topluma da İsrail ile ilişkilerini gözden geçirerek işkence ve idam cezası dahil ağır insan hakları ihlallerine katkıda bulunabilecek uygulamalardan kaçınma çağrısı yaptı.

İsrail'de Filistinli esirlere yönelik idam yasası

İsrail Meclisi (Knesset), 30 Mart'ta Filistinli esirlerin idam edilmesini öngören yasayı nihai olarak kabul etmiş, düzenleme aynı yılın mayıs ayında işgal altındaki Batı Şeria'da yürürlüğe girmişti.

Yasa, askeri mahkemelerin İsrail'in "terör" olarak nitelendirdiği eylemlerde İsraillileri kasten öldürmekten mahkum ettiği Filistinlilerin asılarak idam edilmesini öngörüyor.

Düzenleme, savcılığın talebi olmasa da hakimlerin oy çokluğuyla idam kararı verilmesine imkan tanırken, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler bu kapsamın dışında tutuluyor.

Knesset, 11 Mayıs'ta da Ekim 2023'teki saldırılara katılmakla suçlanan Gazze Şeridi'nden tutukluların yargılanması için özel askeri mahkeme kurulmasını öngören ayrı bir yasayı kabul etmişti.

Söz konusu düzenleme, bu mahkemenin de hakimlerin oy çokluğuyla idam cezası vermesine olanak sağlıyor.

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'e Filistinli esirlerin idam edilmesine ilişkin yasayı kaldırma çağrısında bulunurken, uluslararası insan hakları örgütü Human Rights Watch (HRW) düzenlemeyi ayrımcı olarak nitelendirmişti.