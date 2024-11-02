Peanut Sincaba Ötenazi Uygulandı - Son Dakika
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Peanut Sincaba Ötenazi Uygulandı

ABD'de yasak olmasına rağmen beslenen Peanut isimli sincaba kuduz testi sonrası ötenazi yapıldı.

02.11.2024 22:46
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Vahşi hayvanları doğadan kopararak sahiplenmenin yasak olduğu ABD'de sosyal medyada ünlenen Peanut isimli sincaba, kuduz testi kapsamında ötenazi uygulandı.

CBS News'un haberine göre, sincabın sahibi Mark Longo, 30 Ekim'de, besledikleri sincap Peanut ve bir rakunun kendilerinden alındığını açıkladı.

New York Eyaleti Çevre Koruma Dairesi (DEC) yaptığı açıklamada, sincabın bir kişiyi ısırdığı ve bu nedenle iki hayvana kuduz testi kapsamında ötenazi yapıldığını duyurdu.

Açıklamada, hayvanlarla teması olan kişilerin kuduz riskine karşı sağlık kuruluşlarına başvurmaları tavsiye edildi.

Sosyal medyada, sincabı Peanut ile paylaştığı videolarla tanınan Longo ise Instagram hesabında yayınladığı bir videoda gözyaşları içinde "Peanut başımıza gelen en iyi şeydi." ifadesiyle sincabın ötenazi yapılmasına karşı şaşkınlığını dile getirdi.

Peanut'ın sahibine iadesi için on binlerce kişi imza kampanyası düzenlerken, New York'ta vahşi hayvanların evcil hayvan olarak beslenmesi ya da ticaretinin yapılmasının yasak olduğu belirtiliyor.

DEC Sözcüsü önceki açıklamasında kuduz taşıyabilecek yaban hayvanlarının güvenli olmayan şekilde barındırılması ve evcil hayvan olarak yasa dışı beslenmesi hakkında alınan çok sayıda şikayetin ardından harekete geçildiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Amerika Birleşik Devletleri, Hayvan Hakları, Güncel, Çevre, Hukuk, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Peanut Sincaba Ötenazi Uygulandı - Son Dakika

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