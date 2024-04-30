Pehlivanköy Kaymakamı, kompozisyon yarışmasının birincisini kabul etti - Son Dakika
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Pehlivanköy Kaymakamı, kompozisyon yarışmasının birincisini kabul etti

Pehlivanköy Kaymakamı, kompozisyon yarışmasının birincisini kabul etti

Pehlivanköy Kaymakamı Fatma Ballı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen kompozisyon yarışmasında birinci olan öğrenciyi makamında kabul etti. Ballı, öğrencinin başarısını tebrik ederek, öğrencilerin başarılarından gurur duyduğunu ifade etti.

30.04.2024 10:57  Güncelleme: 11:00
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Pehlivanköy Kaymakamı Fatma Ballı, kompozisyon yarışmasında birinci olan öğrenciyi makamında kabul etti.

Ballı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce ortaokul öğrencileri arasında düzenlenen "Sıradaki Astronot Ben Olmalıyım, O İş Bende" konulu kompozisyon yarışmasının birincisi Esra Dişli'yi tebrik etti.

Öğrencilerin her alanda gösterdiği başarıları ile gurur duyduğunu ifade eden Ballı, Dişli'ye başarı diledi.

LGS hazırlık toplantısı yapıldı

Vize Milli Eğitim Müdürlüğünce LGS hazırlık toplantısı yapıldı.

Milli Eğitim Müdürü Recep Akdemir başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, sınav sürecine ilişkin okullarda yürütülen çalışmalar değerlendirildi.

Destekleme ve yetiştirme kursları hakkında okul müdürlerinden bilgi alan Akdemir, öğrencilerin LGS'ye çok daha hazır bir şekilde katılması için tüm öğretmenlerin var güçleriyle mücadele ettiğini belirtti.

Akdemir, öğrencilerin LGS'de önemli başarılar elde edeceğine inandığını söyledi.

İlaçlama çalışması

Lüleburgaz ilçesinde sivrisinek ve haşerelere karşı ilaçlama çalışması yapıldı.

Lüleburgaz Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, kentte kanalizasyon sistemleri, foseptik çukurları, dere yatakları, yeşil alanlar ve parklarda çalışmalarını sürdürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, ilaçlamaların belirli periyotlar halinde devam edeceği kaydedildi.

Kaynak: AA

Milli Eğitim Müdürlüğü, Pehlivanköy, Çevre, Eğitim, Güncel, Son Dakika

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