Pekin, 100 Akıllı Fabrika ve Dijital Atölye Kurmayı Planlıyor

BEİJİNG, 4 Mart (Xinhua) -- Çin'in başkenti Beijing, önümüzdeki üç yılda 100 adet akıllı fabrika ve dijital atölye daha kurmayı planlıyor.
Söz konusu hedef, Beijing Belediyesi Ekonomi ve Bilişim Teknolojisi Bürosu tarafından açıklanan ve 2024-2026 yılları arasında kentin imalat sektörünün dijitalleştirilmesine odaklanan eylem planında duyuruldu.
Plana göre başkent, önde gelen tüm imalat işletmelerinin belirli bir dijitalleşme seviyesini aşmasını sağlayacak.
Akıllı imalat, kentin ayırt edici özelliklerinden biri haline geldi. Akıllı telefon üreticisi Xiaomi, geçtiğimiz ay Beijing'de yılda yaklaşık 10 milyon adet telefon üretme kapasitesine sahip ve en yeni akıllı imalat teknolojisiyle donatılmış yeni bir fabrikayı işletmeye aldı.
Büronun verdiği bilgilere göre kentte 2021 yılından bu yana 103 adet akıllı fabrika ve dijital atölye kuruldu.
Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı'na göre Çin, 10.000'i aşkın dijital atölye ve akıllı fabrikayla dünyanın en büyük akıllı imalat uygulama piyasası haline geldi.
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