Pekin'de Uçak Gökdelene Çarptı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Pekin'de Uçak Gökdelene Çarptı

26.06.2026 18:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Pekin'de küçük bir uçak Citic Tower'a çarptı, bina tahliye edildi, can kaybı henüz bilinmiyor.

Çin'in başkenti Pekin'de küçük bir uçağın kentin en yüksek gökdelenine çarpmasının ardından binadakiler tahliye edildi.

South China Morning Post (SCMP) gazetesinin haberine göre, Pekin'in en yüksek gökdeleni "Citic Tower"a küçük uçak çarptı.

Çevreye enkaz parçaları saçıldığı kazanın ardından binadakiler tahliye edildi.

Gökdelenin yakınlarına ambulanslar sevk edildi.

Kazada can kaybı olup olmadığı, uçakta bulunanların sayısı, uçağın nereden kalktığı ve kazanın nedenine ilişkin henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, uçağın 528 metre yüksekliğindeki binanın üst katlarına çarptığı ve enkaz parçalarının çevredeki kaldırımlara ve yeşil alanlara düştüğü görüldü.

Uçağın kayıt numarasının B-12PP olduğu iddia edildi.

Uçuş takip sitesi Flightradar24'e göre, iddia edilen uçak modeli "Shuangyue General Aviation" şirketine ait.

Kaynak: AA

Acil Durum, Havacılık, 3. Sayfa, Ulaşım, Güncel, Pekin, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pekin'de Uçak Gökdelene Çarptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İspanya’da yolsuzluk kıskacındaki Başbakan Pedro Sanchez’e istifa çağrıları yükseldi İspanya'da yolsuzluk kıskacındaki Başbakan Pedro Sanchez'e istifa çağrıları yükseldi
Otonom araçlar için fren pedalı zorunluluğu kaldırılıyor Otonom araçlar için fren pedalı zorunluluğu kaldırılıyor
Yüksek Mahkeme’den Trump’a yeşil ışık: Milyonlarca göçmeni sınır dışı edecek Yüksek Mahkeme'den Trump'a yeşil ışık: Milyonlarca göçmeni sınır dışı edecek
THK Başkanı Akın Ünal: Orman yangınları ile mücadele asli görevimiz değil THK Başkanı Akın Ünal: Orman yangınları ile mücadele asli görevimiz değil
Netanyahu’nun mezuniyet törenindeki konuşması “Evine dön“ sloganlarıyla kesildi Netanyahu’nun mezuniyet törenindeki konuşması "Evine dön" sloganlarıyla kesildi
CHP Milletvekili Gürsel Erol’dan Londra’da AK Parti hükümetine övgü dolu sözler: Her ülkenin harcı değil CHP Milletvekili Gürsel Erol'dan Londra’da AK Parti hükümetine övgü dolu sözler: Her ülkenin harcı değil

18:20
Kadir İnanır hayatını kaybetti
Kadir İnanır hayatını kaybetti
17:52
İbrahim Hacıosmanoğlu’nun okuma yazmayı 4. sınıfta öğrendiği ortaya çıktı
İbrahim Hacıosmanoğlu’nun okuma yazmayı 4. sınıfta öğrendiği ortaya çıktı
17:35
Niğde’de havai fişek fabrikasında patlama Ölü ve yaralı var
Niğde'de havai fişek fabrikasında patlama! Ölü ve yaralı var
16:39
Fatih Ürek’in dudak uçuklatan mirası için karar verildi Hepsi tek tek satılacak
Fatih Ürek'in dudak uçuklatan mirası için karar verildi! Hepsi tek tek satılacak
16:21
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ihracatçıya müjde: Reeskont kredilerinin yıllık limitini 5 milyar liraya çıkarıyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ihracatçıya müjde: Reeskont kredilerinin yıllık limitini 5 milyar liraya çıkarıyoruz
15:05
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’dan memur ve emekli maaşlarıyla ilgili mesaj
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan memur ve emekli maaşlarıyla ilgili mesaj
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.06.2026 18:33:33. #7.13#
SON DAKİKA: Pekin'de Uçak Gökdelene Çarptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.