Pelikanlar Kars Baraj Gölü'nü mesken tuttu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Pelikanlar Kars Baraj Gölü'nü mesken tuttu

Kuyucuk Kuş Cenneti Gölü'nün kurumasıyla birlikte pelikanlar Kars Baraj Gölü'nü mesken tutmaya başladı. Havaların ısınmasıyla birlikte Kars'a gelen pelikanlar, gruplar halinde baraj sularında yiyecek aramaktadır. Kars Baraj Gölü, pelikanların yoğun olarak bulunduğu bir kuş cenneti haline gelmiş ve yüzlerce kuşun bir arada bulunması görenleri büyülemektedir. Pelikanlar, baraj gölünün serin sularında yiyecek aramak için drone ile görüntülenmiştir. Ayrıca, pelikanlar baraj gölünün etrafında gruplar halinde dolaşmakta ve yuvalarını burada yapmaktadır. Havalar soğuduğunda ise pelikanlar Kars'tan ayrılmaktadır.

05.06.2024 11:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Pelikanlar Kars Baraj Gölü'nü mesken tuttu

KARS - Kuyucuk Kuş Cenneti Gölü'nün kurumasıyla birlikte Pelikanlar Kars Baraj Gölü'nü mesken tuttu.

Havaların ısınmasıyla birlikte Kars'a gelen pelikanlar, gruplar halinde baraj sularında yiyecek arıyor. Pelikanların yoğunlukta görüldüğü Kars Baraj Gölü, adeta kuş cenneti haline gelirken, yüzlerce kuşun aynı arada bulunduğu görenleri büyülüyor.

Baraj gölünün serin sularında yiyecek arayan pelikanlar drone ile görüntülendi. Baraj gölünün etrafında gruplar hailinde gezen pelikan yuvalarını da burada yapıyor. Havaların ısınmasıyla birlikte Kars'a gelen pelikanlar, havalar soğuduğunda ise kentten ayrılıyor.

Kaynak: İHA

Kars, Hayvanlar, Çevre, Doğa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pelikanlar Kars Baraj Gölü'nü mesken tuttu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:18 Sürpriz buluşma Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meral Akşener ile görüşecek Sürpriz buluşma! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meral Akşener ile görüşecek
11:47 FETÖ elebaşı Gülen, Türkiye’yi mi getirildi CHP’li Salıcı iddiayı TBMM Dışişleri Komisyonu gündemine taşıdı FETÖ elebaşı Gülen, Türkiye'yi mi getirildi? CHP'li Salıcı iddiayı TBMM Dışişleri Komisyonu gündemine taşıdı
10:02 İsrail’in Demir Kubbe’si paramparça Hizbullah, kamikaze drone ile yapılan saldırının görüntülerini paylaştı İsrail'in Demir Kubbe'si paramparça! Hizbullah, kamikaze drone ile yapılan saldırının görüntülerini paylaştı
22:15 Bakan Tunç’tan AYM çıkışı: Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri’nden kaynaklanan atamalar geçersiz değildir Bakan Tunç'tan AYM çıkışı: Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri'nden kaynaklanan atamalar geçersiz değildir
20:31 293 yıl ceza alan sapık sucu, istismar ettiği çocukların ailelerini suçladı 293 yıl ceza alan sapık sucu, istismar ettiği çocukların ailelerini suçladı
12:01 Atama bekleyen genç öğretmen, iş görüşmesinde teklif edilen ücrete isyan etti Atama bekleyen genç öğretmen, iş görüşmesinde teklif edilen ücrete isyan etti
11:27 Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan cevapladı: 500 ve 1000 TL’lik banknotlar mı geliyor Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan cevapladı: 500 ve 1000 TL'lik banknotlar mı geliyor?
11:26 İYİ Parti lideri Dervişoğlu, CHP’ye geçen vekilleri ve Özgür Özel’i topa tuttu İYİ Parti lideri Dervişoğlu, CHP'ye geçen vekilleri ve Özgür Özel'i topa tuttu
11:25 Zehra Güneş’in son hali sevenlerini kahretti Zehra Güneş'in son hali sevenlerini kahretti
11:13 Hadise’den çok konuşulacak sözler: Erkeğin maddi gücü önemli Hadise'den çok konuşulacak sözler: Erkeğin maddi gücü önemli
10:47 Hatay’da 4.1 büyüklüğünde deprem Sarsıntı çevre illerde de hissedildi Hatay'da 4.1 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı çevre illerde de hissedildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2024 12:38:59. #1.12#
SON DAKİKA: Pelikanlar Kars Baraj Gölü'nü mesken tuttu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement