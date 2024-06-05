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Pelikanlar Kars Baraj Gölü'nü mesken tuttu

KARS - Kuyucuk Kuş Cenneti Gölü'nün kurumasıyla birlikte Pelikanlar Kars Baraj Gölü'nü mesken tuttu.

Havaların ısınmasıyla birlikte Kars'a gelen pelikanlar, gruplar halinde baraj sularında yiyecek arıyor. Pelikanların yoğunlukta görüldüğü Kars Baraj Gölü, adeta kuş cenneti haline gelirken, yüzlerce kuşun aynı arada bulunduğu görenleri büyülüyor.

Baraj gölünün serin sularında yiyecek arayan pelikanlar drone ile görüntülendi. Baraj gölünün etrafında gruplar hailinde gezen pelikan yuvalarını da burada yapıyor. Havaların ısınmasıyla birlikte Kars'a gelen pelikanlar, havalar soğuduğunda ise kentten ayrılıyor.