Pelosi, Trump'ın Yemin Törenine Katılmayacak

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ABD Temsilciler Meclisinin eski başkanı ve Demokratların önemli isimlerinden Nancy Pelosi'nin, 20 Ocak Pazartesi günü yapılacak Donald Trump'ın başkanlık yemin törenine katılmayacağı bildirildi.

Pelosi'nin sözcüsü tarafından ABC News kanalına yapılan açıklamaya göre, eski meclis başkanı, pazartesi günkü yemin törenine katılmayacak.

Sözcü, Pelosi'nin neden törene katılmayacağına ilişkin bir değerlendirme yapmazken, eski başkanlardan Barack Obama'nın eşi Michelle Obama'nın da törene katılmasının beklenmediği bildirildi.

Pelosi, Temsilciler Meclisi Başkanı olduğu 2017 yılında 20 Ocak'ta yapılan Trump'ın ilk kez başkan olduğu yemin törenine katılmıştı.

6 Ocak 2021'deki Kongre baskını sonrasında Trump'a yönelik eleştirilerinin dozunu artıran Pelosi, o dönem Trump'ın mecliste azil suçlamasıyla yargılanmasında başrolü oynamıştı.