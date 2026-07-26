Pencap'ta Şiddetli Yağışlar: 7 Ölü, 20 Yaralı - Son Dakika
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Pencap'ta Şiddetli Yağışlar: 7 Ölü, 20 Yaralı

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Pakistan'ın Pencap eyaletinde son 24 saatte şiddetli yağışlar sonucu 7 kişi hayatını kaybetti.

Pakistan'ın Pencap eyaletinde şiddetli yağışlar sonucu son 24 saatte 7 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.

Dawn gazetesinin haberine göre, eyaletteki şiddetli yağışlar hayatı olumsuz etkiliyor.

Pencap Afet Yönetim Kurumundan (PDMA) yapılan açıklamada, yağışların etkisiyle son 24 saatte meydana gelen afet ve kazalar sonucu 7 kişinin yaşamını yitirdiği, 20 kişinin yaralandığı bildirildi.

Çok sayıda binanın hasar gördüğü ve bazı hayvanların telef olduğu belirtilen açıklamada, devam eden muson yağmurlarına rağmen eyaletteki büyük nehirlerde su seviyelerinin normal sınırlarda seyrettiği ve şu aşamada ciddi sel riskinin bulunmadığı duyuruldu.

Açıklamada, ayrıca muson yağmurlarının başlamasından bu yana Pencap genelinde 22 kişinin hayatını kaybettiği, 183 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Güney Asya'da haziran-eylülde etkili olan muson yağmurları sebebiyle Hindistan ve Pakistan başta olmak üzere bölge ülkelerinde her yıl büyük çaplı doğal afetler ve kazalar meydana geliyor.

Kaynak: AA

Doğal Afetler, Pakistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pencap'ta Şiddetli Yağışlar: 7 Ölü, 20 Yaralı - Son Dakika

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