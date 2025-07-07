Pençe-Kilit Harekatı'nda 3 asker daha şehit oldu - Son Dakika
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Pençe-Kilit Harekatı'nda 3 asker daha şehit oldu

Pençe-Kilit Harekatı\'nda 3 asker daha şehit oldu
07.07.2025 07:39
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MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Harekat bölgesindeki bir mağarada yapılan arama- tarama faaliyeti sırasında metan gazına maruz kalan 19 askerden 3'ünün daha şehit olduğunu açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Harekat bölgesindeki bir mağarada yapılan arama- tarama faaliyeti sırasında metan gazına maruz kalan 19 askerden 3'ünün daha şehit olduğunu açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "06 Temmuz 2025 tarihinde, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 852 Rakımlı Tepe'de bölücü terör örgütü mensupları tarafından kullanılan bir mağarada icra edilen arama tarama faaliyetinde, metan gazından etkilenen üç personelimiz daha şehit olmuş, şehit olan personel sayısı sekize yükselmiştir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, etkilenenlere de acil şifalar dileriz" denildi.

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Pençe-Kilit Harekatı'nda 3 asker daha şehit oldu - Son Dakika
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