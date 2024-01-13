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Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki çatışmada 9 asker şehit oldu - Son Dakika
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Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki çatışmada 9 asker şehit oldu

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada şehit olan 9 asker için Şırnak'ta tören düzenlendi. Şehitlerin naaşları, farklı illere gönderilmek üzere Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'na götürüldü. Törene, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Vali Cevdet Atay, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve diğer yetkililer katıldı.

Irak\'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki çatışmada 9 asker şehit oldu
13.01.2024 - 12:20,
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Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada şehit olan 9 asker için Şırnak'ta tören düzenlendi.

23. Piyade Tümen Komutanlığı'nda gerçekleştirilen törende, şehit Piyade Üsteğmen Gökhan Delen, Piyade Uzman Çavuş Serkan Sayin, Ahmet Köroğlu ve Hakan Gün, Piyade Sözleşmeli Er Kemal Batur, Müslüm Özdemir ve Emrullah Gülmez, İstihkam Sözleşmeli Er Murat Atar ve Muhammed Tunahan Evcin'in Türk bayrağına sarılı naaşları alana getirilerek katafalka konuldu, saygı duruşunda bulunuldu, şehitlerin öz geçmişleri okundu.

İl Müftüsü Ahmet Dilek'in okuduğu duanın ardından şehitlerin cenazesi, ambulanslarla Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'na götürüldü.

Şehit Piyade Üsteğmen Gökhan Delen'in naaşı Aksaray'a, Piyade Uzman Çavuş Serkan Sayin'in cenazesi Adıyaman'a, Piyade Uzman Çavuş Hakan Gün'ün naaşı Gaziantep'e, Piyade Sözleşmeli Er Kemal Batur'un naaşı Niğde'ye, Piyade Sözleşmeli Er Müslüm Özdemir ve Emrullah Gülmez'in cenazesi Kahramanmaraş'a, İstihkam Sözleşmeli Er Murat Atar'ı naaşı Ordu'ya, Piyade Uzman Çavuş Ahmet Köroğlu'nun cenazesi Giresun'a, İstihkam Sözleşmeli Er Muhammed Tunahan Evcin'in naaşı Eskişehir'e hava yoluyla uğurlandı.

???????Törene, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Vali Cevdet Atay, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, 23. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Emre Tayanç, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Murat Bulut, AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, kurum temsilcileri ve askerler katıldı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), dün Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki bir üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada 9 askerin şehit olduğunu, 4 askerin yaralandığını duyurmuştu.

Kaynak: AA
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