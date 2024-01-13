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Irak'ta Pençe-Kilit Harekatı'nda şehit olan askerin ailesine şehadet haberi ulaştırıldı - Son Dakika
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Irak'ta Pençe-Kilit Harekatı'nda şehit olan askerin ailesine şehadet haberi ulaştırıldı

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bir üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Şehit Piyade Uzman Çavuş Ahmet Köroğlu'nun şehadet haberi İstanbul'daki ailesine ulaştırıldı.

Irak\'ta Pençe-Kilit Harekatı\'nda şehit olan askerin ailesine şehadet haberi ulaştırıldı
13.01.2024 - 07:14,
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Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bir üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Şehit Piyade Uzman Çavuş Ahmet Köroğlu'nun şehadet haberi İstanbul'daki ailesine ulaştırıldı.

Şehit Köroğlu'nun Tuzla Şifa Mahallesi'ndeki evine gelen yetkililer, şehidin ailesine şehadet haberini verdi.

Köroğlu'nun arkadaşları tarafından şehidin babaevine Türk bayrağı asıldı.

Şehidin yakınları ve komşuları acı haberin duyulması üzerine eve geldi.

Üç kız kardeşi bulunan şehidin bekar olduğu, kuzeni Talha Köroğlu'nun da 2008'de Beytüşşebap'ta şehit düştüğü öğrenildi.

Şehit Ahmet Köroğlu'nun cenazesi memleketi Giresun'da toprağa verilecek.

Kaynak: AA
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Son Dakika Güncel Irak'ta Pençe-Kilit Harekatı'nda şehit olan askerin ailesine şehadet haberi ulaştırıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Irak'ta Pençe-Kilit Harekatı'nda şehit olan askerin ailesine şehadet haberi ulaştırıldı - Son Dakika
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