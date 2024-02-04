PENÇE Kilit Harekatı\'nda yaralanan asker taburcu oldu

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PENÇE Kilit Harekatı bölgesinde 9 askerin şehit olduğu çatışmada yaralandıktan sonra tedavisinin ardından taburcu edilen Piyade Uzman Onbaşı Kadir Yavuz (36), "Bu vatanı bölmeye kimsenin gücü yetmeyecektir" dedi.

Irak'ın kuzeyinde sürdürülen Pençe- Kilit Harekatı bölgesinde 12 Ocak'ta 9 askerin şehit olduğu çatışmada yaralanan Piyade Uzman Onbaşı Kadir Yavuz, ilk müdahale sonrası sevk edildiği Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde (GATA) tedaviye alındı. Tedavisi gecen cuma günü tamamlanan Yavuz, taburcu olduktan sonra Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesine bağlı Çiğiltepe köyündeki ailesinin evine döndü. Genel durumu iyi olan Kadir Yavuz'un kontrollerinin devam edeceği öğrenildi.

"Bu vatanı bölmeye kimsenin gücü yetmeyecektir" diyerek Türk bayrağını öpen Kadir Yavuz,

"Üs bölgesinde hava şartları çok yoğun olduğu için sızma girişiminde bir çatışma yaşadık. Görüş mesafesinin kısıtlı olmasından dolayı sıkıntı yaşadık. Zorlu bir süreçti. Allah'ıma şükürler olsun elimizden geleni yapmaya çalıştık. Keşke şehitlerimiz olmasaydı. Durumu yaşamasaydık. Ama nasipte durumu yaşamak da varmış. Yaşadık. Mücadelemiz daha güçlü ve istikrarlı bir şekilde devam edecek. Biz olmasak da bir başkası bu görevi yapacak" dedi.

Kadir Yavuz'un babası Ramazan Yavuz da "Şehitlerimizin ailelerine Allah'ım sabırlar versin. Yaralılarımıza Allah şifa versin. Allah oğlumuzu bize bağışladı. Vatanımız, milletimiz sağ olsun" diye konuştu.