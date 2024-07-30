Pençe-Kilit Operasyonu Bölgesinde Bomba ve Mühimmat Ele Geçirildi

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde çok sayıda bomba ve mühimmat ele geçirildiğini bildirdi.
MSB, Pençe-Kilit bölgesinde çok sayıda mühimmat ele geçirildiğini açıkladı. MSB'den yapılan açıklama şöyle:
"İnlerine girmeye devam! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirdiği arama-tarama faaliyetlerinde teröristlere ait mühimmatı ele geçirdi. Ele geçirilen malzeme şu şekilde;
9 adet el bombası, 6 adet sis bombası, 1.000 adet 7.62 mm PKMS makineli tüfek mühimmatı, 900 adet AK-47 piyade tüfeği mühimmatı, 230 adet 5.56 mm M-16 piyade tüfeği mühimmatı, 20 adet Doçka makineli tüfek mühimmatı, 13 adet 12.7 mm uçaksavar mühimmatı, 1 adet anti-tank mayını, 5 adet basma düzenek, 4 adet ana imla hakkı, 1 adet jeneratör, 1 adet kesintisiz güç kaynağı (UPS), 2 adet tüp, 1 adet akü."
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