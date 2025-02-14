Pençe-Kilit Operasyonu\'nda Mağarada Silah ve Mühimmat Ele Geçirildi

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MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen mağaranın içerisinde ele geçirilen çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ile birlikte kullanılamaz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Türk askeriyiz biz, engin dağları aşarız. Söz konusu vatansa tereddütsüz koşarız. Irak'ın kuzeyi; kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirdiği arama tarama faaliyetinde terör örgütü PKK'nın kullandığı bir mağara tespit etti. Mağarada yapılan aramada, teröristlerin kullandığı çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirilerek kullanılamaz hale getirildi" denildi.