Pençe-Kilit Operasyonu\'nda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Hikmet Aslan\'ın ailesine şehadet haberi ulaştı

Birgül Sadıkoğlu: 'Son ana kadar savaşmaya devam ettik'

A Milli Kadın Futbol Takımı oyuncusu Birgül Sadıkoğlu, Macaristan galibiyeti sonrası yaptığı açıklamada, 'Son ana kadar savaşmaya devam ettik' dedi. Milli oyuncu, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Ligi 1. Grup ikinci maçında Macaristan'ı 2-1 mağlup ettiklerini ve daha iyi bir konuma gelmek istediklerini belirtti.