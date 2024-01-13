Pençe-Kilit Operasyonu\'nda şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Müslüm Özdemir\'in cenazesi Kahramanmaraş\'ta toprağa verildi

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Müslüm Özdemir'in (23) cenazesi, Kahramanmaraş'ta toprağa verildi.

Şehitler Özdemir ile Sözleşmeli Er Emrullah Gülmez'in naaşları, Şırnak 23. Piyade Tümen Komutanlığı'nda düzenlenen törenin ardından hava yoluyla Kahramanmaraş'a getirildi.

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, şehit babaları Ali Özdemir ve Emrullah Gülmez'i, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile telefonda görüştürdü.

Şehit babaları, silah arkadaşlarının omuzunda uçaktan alınan ve ambulanslara taşınan şehitleri yan yana karşıladı.

Şehitlerden Gülmez'in naaşı, yarın defnedilmek üzere Göksun Devlet Hastanesi morguna Özdemir'in naaşı ise helallik alınmak üzere Şerefoğlu Mahallesi'ndeki baba ocağına götürüldü.

Özdemir'in cenazesi, helallik alınmasının ardından Mahalle Mezarlığı yanında hazırlanan alanda İl Müftüsü Abdurrahman Kotan'ın kıldırdığı namazdan sonra toprağa verildi.

Cenaze törenine, şehit Özdemir'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Emin Terzioğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Gökhan İnan, AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri Vahit Kirişci, Ömer Oruç Bilal Debgici, Tuba Köksal, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel, MHP İl Başkanı Vahit Demiröz, ilçe kaymakamları, belediye başkanları ile diğer ilgililer ve vatandaşlar katıldı.

Bakan Yardımcısı Alpay, Vali Ünlüer ve diğer protokol üyeleri, şehidin babası ve aile fertlerine başsağlığı diledi.