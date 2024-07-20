Pençe Kilit Operasyonu Şehidi Son Yolculuğuna Uğurlandı

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Pençe Kilit operasyonu bölgesinde el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesiyle yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Yarbay Abdullah Cem Demirkan son yolculuğuna uğurlandı.

Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Demirkan'ın cenazesi, askeri bando eşliğinde top arabasıyla taşındı.

Daha sonra şehit Demirkan'ın cenazesi, toprağa verilmek üzere Cebeci Şehitliği'ne götürüldü.

Cenaze törenine, şehit Demirkan'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Genelkurmay 2. Başkanı İrfan Özsert, Ankara Valisi Vasip Şahin, bazı milletvekilleri ile siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda Türk Silahlı Kuvvetleri personeli katıldı.

Şehit Demirkan'ın iki kız çocuğu babası olduğu öğrenildi.