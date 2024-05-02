Pençe-Kilit operasyonunda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Sait Toktaş toprağa verildi - Son Dakika
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Pençe-Kilit operasyonunda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Sait Toktaş toprağa verildi

Pençe-Kilit operasyonunda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Sait Toktaş toprağa verildi

Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde mevziye yıldırım düşmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Sait Toktaş (27), memleketi Nevşehir'de toprağa verildi.

02.05.2024 14:18
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Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde mevziye yıldırım düşmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Sait Toktaş (27), memleketi Nevşehir'de toprağa verildi.

Şehit Toktaş için merkeze bağlı Boğaz köyü camisinde öğle vakti düzenlenen cenaze törenine şehidin ailesi ve yakınları, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, Nevşehir Valisi Ali Fidan, AK Parti Nevşehir milletvekilleri Süleyman Özgün ve Emre Çalışkan, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay B. Murat Yakın, İl Emniyet Müdürü Ali Loğoğlu ve vatandaşlar katıldı.

İl Müftüsü Kazım Güzel'in kıldırdığı cenaze namazının ardından şehit Toktaş'ın naaşı, silah arkadaşlarının omzunda köy mezarlığına götürülerek toprağa verildi.

Kaynak: AA

Nevşehir, Savunma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pençe-Kilit operasyonunda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Sait Toktaş toprağa verildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Pençe-Kilit operasyonunda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Sait Toktaş toprağa verildi - Son Dakika
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