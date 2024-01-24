Pençe Operasyonu Bölgesinde 3 PKK\'lı Terörist Etkisiz Hale Getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe Operasyonu bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, " Irak'ın kuzeyindeki Pençe Operasyonu bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Her nerede olursa olsun, terör örgütü PKK ile mücadelemiz en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek" denildi.
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