Pençe Operasyonu Bölgesinde 3 PKK\'lı Terörist Etkisiz Hale Getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe Operasyonu bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, " Irak'ın kuzeyindeki Pençe Operasyonu bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Her nerede olursa olsun, terör örgütü PKK ile mücadelemiz en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek" denildi.