Pendik Sahilinde İki Genç Adamın Cesedi Bulundu

Murat SOLAK/ Pendik sahilinde 23 yaşındaki Melihcan Etemoğlu ile 31 yaşındaki Muhammet Kaya'nın cesedi bulundu.
Liman Caddesi'nde sahil mevkiinde 2 kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri 2 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Çalışma başlatan polis ekipleri, hayatını kaybeden kişilerin Melihcan Etemoğlu (23) ve Muhammet Kaya (31) olduğunu belirledi.
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