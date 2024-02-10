Pendik'te 3 Katlı Binanın Çatısında Yangın - Son Dakika
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Pendik'te 3 Katlı Binanın Çatısında Yangın

Pendik\'te 3 Katlı Binanın Çatısında Yangın

Pendik'te 3 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın, bitişiğinde bulunan binanın çatısına da sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, her iki binada da hasar meydana geldi. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

10.02.2024 04:29  Güncelleme: 04:31
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PENDİK'te 3 katlı binanın çatısında başlayan yangın, bitişiğinde bulunan binanın çatısına da sıçradı. Alev alev yanan çatı katı itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alınırken, her iki binada hasar oluştu.

Yangın, saat 03.00 sıralarında Esenyalı Mahallesi, Mimoza Sokak üzerinde bulunan bir binanın çatısında çıktı. İddiaya göre, 3 katlı binanın çatı kısmında bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, kısa sürede bitişiğinde bulunan 4 katlı binanın çatısına da sıçradı. Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, alev alev yanan çatılara müdahale ederek söndürdü. Polis ekipleri, olay yerine emniyet şeridi çekerek, sokağı giriş çıkışlara kapattı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, ekipler olayla inceleme başlattı.

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Pendik'te 3 Katlı Binanın Çatısında Yangın - Son Dakika
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