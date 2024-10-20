Pendik'te Abartı Egzoza 7 Bin Lira Ceza

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Pendik'te, motosikletinde abartı egzoz bulunan sürücüye 7 bin 129 lira ceza uygulanırken, motosiklet de trafikten men edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede abartı egzoz ile gürültü çıkaran bir motosikletliyi durdurdu.

Ekiplerce yapılan incelemede, motosiklette abartı egzoz olduğu tespit edildi.

Sürücü S.L'ye Karayolları Trafik Kanunu'nun "mevzuata uygun olmayan teknik değişikliğin çevredekileri rahatsız edecek derecede gürültü çıkaracak özellikte olması" maddesine istinaden 7 bin 129 lira idari ceza uygulandı.

Ayrıca motosiklet trafikten men edildi.