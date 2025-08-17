Pendik\'te Borç Meselesi Kavgaya Döndü

PENDİK'te iki kişi arasında borç-alacak meselesi yüzünden başlayan tartışmaya tarafların yakınları da katılınca olay büyüdü. Taraflar arasındaki kavgayı ayırmak için polis havaya ateş açmak zorunda kaldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturmada 3 kişi gözaltına alındı.

Olay dün akşam saat 22.00 sıralarında Sülüntepe Mahallesi Akyazı Sokak'ta meydana geldi. Sokak üzerinde karşılaşan E.Ç.(38) ile S.K.(48) arasında alacak verecek meselesi sebebiyle tartışma çıktı. Tarafların yakınlarının da olaya dahil olması ile tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Polis ekipleri, tarafları ayırmak için havaya uyarı ateşi açtı. Ekiplerin müdahalesi ile taraflar ayrılarak evlerine giderken, kavgayı başlatan E.Ç. ve S.K. ile taşkınlık çıkarmaya devam eden M.K.(41)gözaltına alındı. Yaşanan olay, sokakta yaşayan bir kişi tarafından cep telefonu ile görüntülendi.