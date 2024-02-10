Pendik'te 3 Katlı Binanın Çatısında Başlayan Yangın Söndürüldü - Son Dakika
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Pendik'te 3 Katlı Binanın Çatısında Başlayan Yangın Söndürüldü

Pendik\'te 3 Katlı Binanın Çatısında Başlayan Yangın Söndürüldü

Pendik'te Esenyalı Mahallesi Mimoza Sokak'ta bulunan 3 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın, bitişikteki 4 katlı binanın çatısına sıçradı. İtfaiye ekipleri yangını söndürerek, 2 binada maddi hasar oluşmasına rağmen olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Sokağa giriş kapatıldı.

10.02.2024 03:45
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Pendik'te 3 katlı binanın çatısında başlayıp bitişikteki binaya sıçrayan yangın söndürüldü.

Esenyalı Mahallesi Mimoza Sokak'ta 3 katlı binanın çatısında çıkan yangın, bitişikteki 4 katlı binanın da çatısına sıçradı.

Sokağa giriş kapatılırken itfaiye görevlileri yangını söndürdü.

2 binada maddi hasar oluşurken olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Pendik'te 3 Katlı Binanın Çatısında Başlayan Yangın Söndürüldü - Son Dakika
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