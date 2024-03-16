Pendik'te Çocuklu Cami: Minikler Ramazan Sokağı'nda Hem Oynuyor Hem İbadet Ediyor

Pendik'te, "Çocuklu Cami" olarak ifade edilen Hazreti Ömer Camisi'ne büyükleriyle teravih namazına gelen minikler, oyuncaklar ve süslemelerle donatılan Ramazan Sokağı'nda hem oynayıp eğlenceli vakit geçiriyor hem de ramazanın manevi atmosferini soluyor.
Çocuklara Kur'an-ı Kerim, siyer ve ilmihal gibi dini eğitimin verildiği cami, robotik kodlama, ebru, satranç, okçuluk ve işaret diliyle ilahi dersleriyle de biliniyor.
Etkinliklerin sosyal medyada paylaşılmasının mekana ilgiyi artırmasının ardından cami cemaati tarafından anket düzenlendi. Bunun sonucunda ibadethanenin adı artık "Çocuklu Cami" oldu.
"On bir ayın sultanı" olarak nitelendirilen ramazanda iftardan sonra aileleriyle birlikte camiye teravih namazı için gelen minikler, her akşam kendilerine ayrılan Ramazan Sokağı'nın yolunu tutuyor.
Kimi büyükleriyle birlikte teravih namazında saf tutarken kimi de caminin girişinde ve üst katında ramazan temalı süslemeler ve oyuncaklarla hazırlanan alanda vakit geçiriyor.
Cami müezzini İbrahim Aslan ile bu ayın maneviyatını öğrenen çocuklara teravih namazının ardından uzun sofralarda sevdikleri yiyecek ve içecekler ikram ediliyor.
İmam babası namaz kıldırırken kamet getiriyor
Teravih kılınırken cami hoparlöründen gelen çocuk sesi ise hemen dikkati çekiyor.
Caminin imamı Beytullah Özgütürk'ün oğlu 12 yaşındaki Ahmet Mahmud, babası namazı kıldırırken müezzinlerle birlikte kamet getiriyor.
Ahmet Mahmud Özgütürk, AA muhabirine, 6 yaşından beri kurslara giderek kendini geliştirdiğini, sık sık Kur'an-ı Kerim ve çeşitli duaları okuduğunu söyledi.
Derslerinden geri kalmadığı gibi arkadaşlarıyla oyunlar oynamaya da zaman ayırdığını, babasına teravih namazına eşlik etmekten mutlu olduğunu, ara sıra heyecanlandığını anlatan Özgütürk, "Çalışınca her şey oluyor." dedi.
Özgütürk, teravihten sonra arkadaşlarıyla oyun oynadığını, camide çocuğun çok olmasını olumlu bulduğunu ifade ederek, büyünce önce imamlık yapacağını, sonra müftü olmak istediğini dile getirdi.
Cami avlusunu neşeli sesleriyle çınlatan çocuklardan 8 yaşındaki Ahmet Asaf Nazlıgül, "Namaz kılıyorum, oyun oynuyorum. Camimiz süslendi. İlk gün mehter takımı geldi, ikramlar dağıttılar. Her yer süslendi, çok beğendik. Burada oyun oynuyoruz, camiye gelmeyi seviyoruz." diye konuştu.
Babası ve ağabeyiyle camiye gelmeyi çok sevdiğini belirten Hamza Selamet, "Kamet çekebiliyorum, ezan okuyabilirim, Kur'an okuyabiliyorum. Arkadaşlarımı çok seviyorum, burada oyun oynuyoruz. Herkesin ramazanı kutlu olsun, bunu demem lazım. Oruç tutuyorum, ağabeyimle beraber akşam namazında yemek yiyoruz." ifadelerini kullandı.
"Annem namaz kılarken arkadaşlarımla oyun oynuyoruz"
Camiye gelen Elif Uzunsinan, annesi namaz kılarken arkadaşlarıyla cami müezzini İbrahim Aslan'la oyunlar oynadığını söyledi.
Camide zamanın çok eğlenceli geçtiğini dile getiren Uzunsinan, "Geçen sene burayı bilmiyordum ama geldim, öğrendim. Çok güzel bir yer, herkesin gelmesini tavsiye ederim." dedi.
Küçük kız kardeşiyle camiye gelen Nisa Yücel, bir yandan oyun alanındakilere ablalık yaptığını, bir yandan da oyun oynadığını anlattı.
Yücel, duygularını şöyle dile getirdi:
"Burada hem çocuklara ders veriliyor hem de çocuklar için oyun parkları var. O yüzden buraya 'Çocuklu Cami' diyoruz. İbrahim Hoca bazen bize fıkra bazen de hikaye anlatıyor. Onları dinliyoruz. Bize öğütler veriyor. Çocuklarla camide olmak çok güzel bir his. Dayanışmayı, sevgiyi, bağlılığı artırıyor. En güzel yönü de bebeklerle oynamak."
"Camimizi severlerse Rabb'imizi de sevecekler"
"Çocuklu Cami"de küçük öğrencileriyle ilgilenen müezzin İbrahim Aslan, 3 yıldır burada görev yaptığını söyledi.
Camide etkinlikler oldukça çocuk sayısının artmaya başladığına dikkati çeken Aslan, ramazanda daha da artırdıkları bu etkinlikleri sosyal medyada paylaştıklarını anlattı.
Aslan, çok sayıda hayırseverlerle düzenledikleri çocuklara yönelik etkinliklerdeki amaçlarını şöyle sıraladı:
"Çocuklarımızın dinimize, vatanımıza, anne ve babasına bağlı bir nesil olmasını istiyoruz. Bunun için manevi duyguların coştuğu yer olan camimize çocuklarımızı davet etmek istedik. Camimizi severlerse Rabb'imizi de sevecekler. Bunlar hep bir araç. Çocuklarımızın ibadetin huzuruna varmalarını, tekbirlerin coşkusuna kapılmalarını istiyoruz. Hal böyleyken onların sevecekleri şeylere imam hocamız, velilerimiz ve cami aile birliğimizle kafa yoruyoruz. Maddi, manevi destek oluyorlar. Özellikle Pendik Müftümüz Musa Bilgiç ve Pendik Belediyemiz 'Çocuklu Camiler' projemize destek oluyorlar."
Hafta sonları Kur'an kursları düzenlediklerini, çocuklara dini bilgileri etkinliklerle öğrettiklerini vurgulayan Aslan, "Onların camiye geldiklerini, bizimle muhabbet ettiklerini görünce anlıyoruz ki camiye alıştılar. Buna çok seviniyoruz." dedi.
Son Dakika › Güncel › Pendik'te Çocuklu Cami: Minikler Ramazan Sokağı'nda Hem Oynuyor Hem İbadet Ediyor - Son Dakika
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