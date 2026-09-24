Pendik\'te devrilen hurda yüklü kamyonda yaralanan yok; TEM\'de tek şeritten sağlandı

Pendik'te devrilen hurda yüklü kamyonda yaralanan yok; TEM'de tek şeritten sağlandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Pendik Kurtköy'deki TEM Bağlantı Yolu'nda hurda yüklü kamyon devrildi. Şoförünün virajda direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle meydana gelen kazada yaralanan olmazken, TEM'de trafik tek şeritten kontrollü sağlandı; kamyonun kaldırılma çalışmaları sürerken inceleme başlatıldı.
PENDİK'te virajdan dönerken şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hurda malzeme yüklü kamyon devrildi. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.
Kaza, saat 17.00 sıralarında Kurtköy TEM Bağlantı Yolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, virajdan dönerken şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hurda malzeme yüklü 34 PKJ 585 plakalı kamyon devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan kimsenin olmadığı belirlenirken, TEM Otoyolu istikametinde trafik akışı tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Devrilen kamyonun kaldırılma çalışmaları devam ederken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
Kaynak: DHA
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