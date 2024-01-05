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Pendik'te Doğal Gaz Borusunun Patlaması Sonucu Çıkan Yangın Söndürüldü - Son Dakika
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Pendik'te Doğal Gaz Borusunun Patlaması Sonucu Çıkan Yangın Söndürüldü

Pendik'te Ahmet Yesevi Mahallesi Sultan Ahmet Caddesi'ndeki 3 katlı binanın girişindeki doğal gaz borusunun patlaması sonucu çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Patlama nedeniyle binada yaşayan vatandaşlar tahliye edildi ve olay yerine emniyet, itfaiye, sağlık ve doğal gaz firması ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede kontrol altına alınırken, doğal gaz ekipleri de gaz akışını durdurdu. Olayda ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi ve emniyet ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

Pendik\'te Doğal Gaz Borusunun Patlaması Sonucu Çıkan Yangın Söndürüldü
05.01.2024 - 05:17,
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Pendik'te 3 katlı binanın girişindeki doğal gaz borusunun patlaması üzerine çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Ahmet Yesevi Mahallesi Sultan Ahmet Caddesi'ndeki 3 katlı binanın girişindeki doğal gaz borusunda bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi.

Patlama nedeniyle yangın çıkan binada yaşayan vatandaşlar kısa sürede tahliye edildi. Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet, itfaiye, sağlık ve doğal gaz firması ekipleri sevk edildi.

Doğal gaz kutusundaki yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürülürken, doğal gaz ekipleri de binanın gaz akışını durdurdu.

Ölen ya da yaralananın olmadığı olaya ilişkin emniyet ekipleri çalışma başlattı.

Kaynak: AA
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