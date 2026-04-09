Pendik'te Hırsızlık Şüphelisi Tutuklandı

Pendik'te bir iş yerinde hırsızlık şüphesiyle durdurulması üzerine kasiyer kadını darbeden kişi tutuklandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 7 Nisan'da Sülüntepe Mahallesi'ndeki bir iş yerinde yaşanan kavgaya ilişkin çalışma yaptı.
Ekipler, iş yeri çalışanlarının hırsızlık şüphesiyle durdurduğu kişinin, elindeki poşeti kontrol etmek isteyen kasiyer kadını darbettiğini belirledi.
Bazı sosyal medya platformlarında paylaşılan görüntüler üzerine kimliği tespit edilen H.Ç. gözaltına alındı.
Şüpheli, "kasten yaralama" suçundan çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
