Pendik'te İETT otobüsü binaya çarptı, 6 yolcu yaralandı - Son Dakika
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Pendik'te İETT otobüsü binaya çarptı, 6 yolcu yaralandı

Pendik\'te İETT otobüsü binaya çarptı, 6 yolcu yaralandı

Pendik'te seyir halindeyken bir binaya çarpan İETT otobüsünde 6 yolcu yaralandı. Otobüsün çarptığı binada hasar meydana geldi ve binada bulunanlar tedbir amacıyla tahliye edildi.

07.08.2024 19:12
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Pendik'te, seyir halindeyken binaya çarpan İETT otobüsündeki 6 yolcu yaralandı.

B.D. idaresindeki 34 TP 5922 plakalı İETT otobüsü, Orhangazi Mahallesi Vatan Caddesi'nde seyir halindeyken henüz belirlenemeyen nedenle 4 katlı binanın girişindeki berber dükkanına çarptı.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık, itfaiye ve UMKE ekipleri sevk edildi.

Emniyet güçleri, güvenlik şeridi çekerek caddeyi trafiğe kapattı.

Sağlık görevlileri, otobüste yaralanan 6 yolcuyu hastaneye kaldırdı.

Öte yandan, kazada kolonunda hasar oluşan bina tedbiren boşaltıldı.

Berber dükkanının sahibi Tufan Mutlu, iş yerinde müşterilerinin de olduğu anda otobüsün çarptığını söyledi. Kendilerini can havliyle dışarı attıklarını belirten Mutlu, kaza nedeniyle binanın boşaldığını belirtti.

Esnaf Abdullatif Yanık ise binada hasar meydana geldiğini ve yaralılar olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA

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