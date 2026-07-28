Pendik'te İmalathanede Yangın
Çınardere Mahallesi'nde temizlik malzemesi üreten imalathanede çıkan yangın itfaiye ile söndürüldü.
Pendik'te temizlik malzemesi üretilen imalathanede çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Çınardere Mahallesi Olimpiyat Caddesi'ndeki 7 katlı binanın giriş katında temizlik maddesi üretimi yapılan imalathanede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Polis cadde üzerinde önlem alırken, binanın üst katlarında bulunanlar tahliye edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında imalathanede hasar oluştu.
Ekiplerin imalathanedeki soğutma çalışmaları sürüyor.
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