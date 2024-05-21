Pendik'te oturduğu kafede silahla vurulan bir kişi yaşamını yitirdi.
Kaynarca Mahallesi Kervan Sokak'taki kafede oturan İsmail Eldemir'e, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahla ateş açıldı.
Vatandaşların ihbarı üzerine söz konusu adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde İsmail Eldemir'in hayatını kaybettiği belirlendi. Eldemir'in cesedi, incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Polis, saldırıyı gerçekleştiren kişi veya kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Son Dakika › Güncel › Pendik'te kafede silahlı saldırı: Bir kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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