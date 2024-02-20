Pendik\'te kimlik kontrolü yapmak isteyen polislere ateş açan şüphelilerden biri daha tutuklandı

Pendik'te şüphe üzerine kimlik kontrolü yapmak isteyen polislere ateş açan şüphelilerden biri daha tutuklandı.
Pendik Batı Mahallesi Geziboyu Caddesi'ne 16 Şubat'ta motosikletle gelen siyah kıyafetli ve kasklı 2 kişinin, durumlarından şüphelenerek kimlik kontrolü yapmak isteyen polislere silahla ateş açıp kaçmasına ilişkin soruşturmada, gözaltına alınan diğer şüpheli S.K. de tutuklandı.
Anadolu Adliyesi'ne sevk edilen ve burada soruşturma savcılığınca ifadesi alınan S.K, "Olaya dair herhangi bir bilgim yoktur. Olaya katıldığımı söyleyen S.Ö'yü çok uzun süredir tanırım. 3-4 yıldır aramızın kötü olması nedeniyle görüşmüyoruz. Bu yüzden bana iftira atmış olabileceğini düşünüyorum." beyanında bulundu.
Araması olduğu için olay günü ablasının evinde kaldığı, bir süre ablasının aracıyla mahallede gezdiği ve Ataşehir'den dışarı çıkmadığını da öne süren S.K, "Uyandıktan kısa süre sonra kuş uçurmak için arkadaşım S.I'nın Şile'de bulunan evine gittim. Gece olduğunda polisler bizi yakaladı. Karakola gidene kadar olayın ne olduğunu bile bilmiyordum." dedi.
Nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen ve "görevi yaptırmamak için direnme" suçundan tutuklanan zanlı, cezaevine gönderildi.
Ne olmuştu?
Pendik Batı Mahallesi Geziboyu Caddesi'ne 16 Şubat'ta motosikletle gelen siyah kıyafetli ve kasklı 2 şüpheli, bina girişine motosikleti bıraktıktan sonra çevrede dolaşmaya başlamıştı.
Durumlarından şüphelenerek kimlik kontrolü yapmak isteyen polislere silahla ateş açan zanlılar, polislerin karşılık vermesi üzerine motosikletle kaçmıştı.
Şüphelilerin, olaydan 25 dakika önce bölgeye 400 metre mesafedeki konuttan hırsızlığa teşebbüs ettikleri belirlenmişti.
Hakkında 7 suç kaydı bunulan şüpheli S.Ö, polis ekiplerince yakalanmış ve sevk edildiği adliyede tutuklanmıştı.
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